Baza pentru calcularea indemnizațiilor de boală, pentru reducerea programului de lucru sau pentru muncă temporară în alt loc se calculează ca media salariilor brute pe care le-ați primit în ultimele 6 luni, înainte de luna pentru care cereți concediul, de la același angajator.

Dacă o persoană asigurată are un accident la muncă și a lucrat mai puțin de 6 luni la acel angajator, indemnizația se calculează ca media salariilor brute pe care le-a primit de când a început să lucreze la acest angajator și până la sfârșitul lunii dinaintea concediului medical. Salariile de la angajatorii anteriori nu se iau în calcul.

În cazul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale, modul de calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este diferit față de cel al indemnizației normale de sănătate.

De exemplu, indemnizația pe care o primești dacă contractul de muncă este suspendat (cum este șomajul tehnic) se consideră venit asemănător salariului și se include în calculul indemnizației pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Dacă angajatorul își suspendă activitatea sau încetează din diverse motive legale (divizare, fuziune, lichidare, faliment etc.), indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de un accident de muncă sau boală profesională care s-a produs înainte de aceste situații, va fi plătită de casa de pensii.

Plata se face pe baza certificatelor medicale emise în continuare, care trebuie să păstreze codul diagnosticului, codul indemnizației și baza de calcul inițială a indemnizației.

Dacă o persoană a lucrat mai puțin de o lună, indemnizația se calculează pornind de la salariul brut pe care îl primește în prima lună. Media zilnică se obține împărțind acest salariu la numărul de zile lucrătoare din lună.

Dacă o persoană asigurată are mai multe boli profesionale în momentul evaluării, medicul expert va emite o singură decizie, iar compensația pentru afectarea sănătății se acordă o singură dată.

Asigurații care au nevoie să-și refacă sănătatea și să-și recupereze capacitatea de muncă primesc programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist, în funcție de boală și diagnostic.

Aceste programe pot include și tratament balnear, dacă boala o cere.

Criteriile pentru acordarea biletelor de tratament balnear sunt stabilite anual de CNPP.

Persoanele care pot face tratamente balneoclimaterice, dar nu mai au nevoie de un program individual de recuperare conform legii, primesc biletele de tratament pe baza recomandării medicului curant.

Au dreptul la compensație pentru afectarea sănătății asigurații sau foștii asigurați care, din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, au rămas cu leziuni permanente ce reduc capacitatea de muncă între 20 și 50%. Nu sunt incluse persoanele care primesc pensie de invaliditate.

Compensația se acordă la cererea persoanei, pe baza deciziei medicului asigurătorului.

Este o sumă fixă, plătită o singură dată, care nu afectează celelalte drepturi sau indemnizații și nu se include în calculul lor.

Valoarea compensației depinde de gravitatea leziunii și nu poate depăși echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, la data confirmării accidentului sau bolii profesionale.

Persoanele asigurate pot primi dispozitive medicale recomandate de medic pentru a corecta sau recupera problemele fizice, funcționale sau organice cauzate de un accident de muncă sau boală profesională.

Cererea se depune la casa de pensii din zona unde locuiește persoana.

Dispozitivele sunt furnizate de Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și sunt cele prevăzute în contractul anual aprobat de Guvern pentru asistența medicală.

Dacă un asigurat moare din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, despăgubirea pentru deces se acordă unei singure persoane. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul sau, dacă nu există niciuna dintre acestea, persoana care a suportat cheltuielile de înmormântare.

Suma despăgubirii este egală cu 4 salarii medii brute, așa cum sunt comunicate de Institutul Național de Statistică.

Persoanele asigurate care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale pot cere pensie de invaliditate. Gradul de invaliditate se stabilește conform regulilor din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Dacă o persoană asigurată moare din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pensia de urmaș se poate acorda copiilor și/sau soțului supraviețuitor, la cerere.

Acordarea pensiei de urmaș se face respectând condițiile și procedura stabilite în Legea nr. 360/2023.

Regulamentele Europene de coordonare a sistemelor de securitate socială se aplică în: statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ungaria), în state membre ale Spaţiului Economic European – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Elveția.

Angajații români care lucrează în străinătate la cererea angajatorului român au dreptul la prestațiile și serviciile prevăzute de Legea nr. 346/2002, dacă li s-a declarat un accident de muncă sau o boală profesională.

Aceștia trebuie să aibă un document care să arate că legea română de securitate socială li se aplică și că este valabilă în străinătate, conform Regulamentelor europene nr. 883/2004 și nr. 987/2009 – de exemplu, documentul portabil A1.

Dacă sunteți sub legislația de securitate socială din România (conform regulamentelor europene nr. 883/2004 și nr. 987/2009) și aveți documentul portabil A1, atunci chiar dacă lucrați într-un alt stat UE/SEE sau în Elveția, dacă suferiți un accident considerat accident de muncă în România, costurile pentru tratamentele medicale vor fi rambursate de instituția română responsabilă cu accidentele de muncă și bolile profesionale.

Cheltuielile pentru aducerea acasă a unui lucrător asigurat care a murit din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale (care are documentul A1 și accidentul/boala înregistrate) se plătesc din bugetul de asigurări sociale pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Cheltuielile pentru transportul medical asistat al unei persoane care a suferit un accident de muncă sau o boală profesională în străinătate (UE/SEE/Elveția sau țară cu acord bilateral cu România), până la un spital din România sau până acasă, sunt plătite de angajatorul care a trimis persoana în străinătate, potrivit CNPP.