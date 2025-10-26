Aproape 900.000 de pensionari primesc indemnizație socială, al cărei cuantum este stabilit la 536 de lei, conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii.

În septembrie 2025, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a înregistrat un total de 885.055 beneficiari ai indemnizației sociale pentru pensionari. Dintre aceștia, 837.184 făceau parte din sistemul public de pensii, iar 47.871 erau pensionari proveniți din fostul sistem agricol.

Pentru pensionarii din sistemul public, bugetul de stat a asigurat, în medie, câte 536 de lei sub formă de indemnizație.

Indemnizațiile cele mai mari s-au înregistrat în Maramureș (625 lei), Hunedoara (603 lei), Bistrița-Năsăud (598 lei), Cluj (594 lei) și Prahova (592 lei).

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari ai indemnizației se regăsea în București, cu 39.347 de pensionari, urmat de județele Suceava (35.217), Iași (31.390) și Dolj (30.070).

Pentru pensionarii proveniți din fostul sistem agricol, indemnizația socială medie finanțată de la bugetul de stat a fost de 358 de lei, cele mai mari sume fiind în Ilfov (479 lei), Hunedoara (464 lei) și în sectoarele 5 și 2 ale Bucureștiului (446 lei, respectiv 444 lei).

Conform datelor menționate, cei mai mulți pensionari agricultori beneficiari ai indemnizației se găseau în județul Iași (4.534 persoane), urmați de Botoșani (4.212), Suceava (2.694), Vaslui (2.654) și Olt (2.646).

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că pensionarii din sistemul public ai căror venituri totale, din pensii și indemnizații, nu depășesc 1.281 de lei, primesc lunar diferența până la această sumă, sub denumirea de „Indemnizație socială pentru pensionari”, în conformitate cu Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit legii, dreptul de a solicita pensia socială este rezervat exclusiv persoanelor care au atins vârsta legală de pensionare, aceasta fiind determinată de norme specifice și variind în funcție de diferiți indicatori.

Legea 360/2023, care reglementează sistemul public de pensii, fixează vârstele de pensionare, acestea fiind revizuite periodic pentru a ține cont de evoluțiile demografice și sociale.

Potrivit articolului 47 din aceeași lege, vârsta standard de pensionare este stabilită la 65 de ani pentru bărbați, iar pentru femei crește treptat, de la 63 de ani în 2030 până la 65 de ani în 2035.

Totuși, legea prevede posibilitatea ajustării vârstei de pensionare pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, ținând cont de natura muncii și de perioadele efectiv lucrate în aceste condiții.