Un AVC apare atunci când fluxul de sânge către o zonă a creierului este întrerupt, de obicei din cauza unui cheag care blochează o arteră, în acest caz fiind vorba de un AVC ischemic acut, sau, mai rar, prin ruperea unui vas de sânge, în cazul unui AVC hemoragic. Lipsa oxigenării creierului duce la moartea celulelor nervoase, motiv pentru care este vitală intervenția medicală rapidă.

Pentru a acționa în consecință, este esențial să cunoaștem semnele unui AVC. Cel mai rapid mod de a recunoaște un AVC la o persoană ale cărei manifestări ridică suspiciuni este testul FAST (face – arm – speech – time), adică față – braț – vorbire – timp. Ce trebuie să faci: cere-i persoanei să zâmbească și observă dacă fața este asimetrică. De asemenea, roag-o să ridice ambele brațe și verifică dacă unul dintre ele coboară. Roag-o apoi să repete o propoziție simplă, pentru a observa dacă vorbirea este neclară. Dacă la oricare dintre aceste acțiuni prezintă dificultăți, apelează imediat un serviciu medical de urgență, astfel încât să poată primi îngrijirile adecvate.

Este important ca persoana cu semne de AVC să ajungă la spital în cel mult 4,5 ore de la debutul acestora, pentru ca tratamentele specifice să fie eficiente și să poată preveni leziuni cerebrale ireversibile. Intervenția rapidă, realizată într-un centru medical cu expertiză și cu tehnologia necesară în investigarea și tratarea urgențelor neurologice, poate face diferența între independență și dizabilitate sau chiar între viață și moarte.

La Spitalul Clinic SANADOR, persoanele cu semne de AVC sunt preluate cu promptitudine prin Compartimentul de Primiri Urgențe*, care funcționează nonstop, cu Serviciu de Ambulanță și dispecerat propriu. Echipa medicală experimentată asigură diagnostic rapid, datorită investigațiilor realizate cu tehnologie avansată, și tratament adecvat.

Investigațiile imagistice de înaltă precizie, precum tomografie computerizată și RMN cerebral, permit stabilirea promptă a tipului de AVC și inițierea tratamentului optim. În cazul unui AVC ischemic acut, pacienții beneficiază de tratament prin tromboliză intravenoasă, dacă ajung la spital în primele 4 ore și jumătate de la apariția manifestărilor clinice și dacă nu există contraindicații.

La Spitalul Clinic SANADOR, abordarea integrată, echipa medicală experimentată și tehnologia de ultimă generație asigură pacienților șanse reale de recuperare după un accident vascular cerebral.

*Serviciile de urgență se prestează contra cost.