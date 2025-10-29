Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că până la finalul acestui an spitalele din România ar putea fi reclasificate în doar trei categorii, faţă de cinci existente în prezent, proces ce are ca scop reorganizarea sistemului sanitar fără închiderea unor unităţi medicale.

El a transmis că măsura nu presupune reducerea accesului pacienţilor la servicii esenţiale, ci o adaptare a clasificării la nevoile reale ale sistemului.

Alexandru Rogobete a explicat, după participarea la Forumul Inovaţiei în Sănătate, că spitalele vor fi împărţite în categoria I, II şi III, în funcţie de complexitatea serviciilor oferite.

„A nu se înţelege greşit. Reclasificare sau reorganizarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor. Înseamnă reclasificare pe alte nivele. (…) Spitale de categoria I, spitale de categoria a II-a, spitale de categorie a III-a şi atât. Acum avem cinci categorii. (…) Termen – până la finalul acestui an”, a explicat ministrul Sănătății.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia participării la Forumul Inovaţiei în Sănătate, cu tema „Inovaţia farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienţilor români la terapiile inovative”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

Rogobete a menţionat că, în urmă cu trei săptămâni, a fost declanşată procedura de reorganizare a unităţilor sanitare şi de reevaluare a lor în raport cu un set actualizat de criterii.

Ministrul a subliniat că în Monitorul Oficial a fost introdusă o nouă clasificare – spitalele strategice – care vor include unităţile sanitare ce joacă un rol esenţial în reţeaua naţională de sănătate. Conform acestuia, evaluarea este deja în desfășurare, iar instituțiile ce îndeplinesc criteriile vor fi incluse în această categorie.

Alexandru Rogobete a atras atenţia că este necesară eliminarea unei abordări considerate depășite, arătând că spitalele nu pot fi organizate în continuare pe un model sovietic, bazat strict pe numărul de paturi, fără a lua în calcul volumul și complexitatea cazurilor tratate sau intervențiile medicale efectuate.