La trei ani de la intrarea pe piața americană, Peugeot obținea ”contractul secolului”. Visul transformat în coșmar
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Este anul 1981, iar New York-ul este pe cale să își schimbe radical imaginea. Pe străzile faimoasei metropole americane, printre uriașele limuzine Chevrolet și celebrele Checker Cab, își face apariția un intrus elegant, cu accent european: Peugeot 505.
Ceea ce presa de afaceri de ambele părți ale Atlanticului numea cu entuziasm „contractul secolului” promitea să fie lovitura de grație dată de francezi pe cea mai mare piață auto din lume. Realitatea din teren a transformat însă rapid visul american al celor de la Peugeot într-un coșmar logistic și financiar.
Miza de 1.200 de mașini și promisiunea unui consum record
Peugeot intrase oficial pe piața din SUA cu trei ani mai devreme, în 1978, dar americanul de rând, îndrăgostit de motoarele V8 mari și de pickup-urile Ford, ignora marca din Hexagon. Totul părea că se va schimba când Peugeot 505 Diesel a fost omologat ca taxi oficial în New York.
Inițial, mișcarea a fost un succes fulminant. Peste 850 de șoferi au achiziționat modelul, iar șeful sindicatului taximetriștilor din acea vreme estima că mașina franceză va cuceri rapid 10% din întreaga flotă de 12.000 de taxiuri a orașului.
Marele argument? Economia de combustibil. Într-o Americă încă traumatizată de criza petrolului, Peugeot 505 Diesel promitea minuni:
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Un consum urban de aproximativ 9 litri la 100 km, față de cei 15 litri înghițiți de sedanurile americane.
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O reducere de până la 40% din bugetul anual pentru combustibil.
De ce s-a transformat visul în coșmar: Cele 3 probleme care au ucis modelul 505
Deși cifrele pe hârtie arătau spectaculos, viața de taximetrist în New York-ul anilor ’80 a scos la iveală slăbiciunile majore ale mașinii europene.
1. Prețul uriaș și piesele „fantomă”
La un cost de 13.000 de dolari, Peugeot 505 Diesel era cu 5.000 de dolari mai scump decât un Chevrolet autohton. Pentru a recupera investiția din economia de combustibil, un șofer trebuia să parcurgă peste 100.000 km fără defecțiuni majore. Însă când piesele se stricau, rețeaua Peugeot din SUA nu le avea pe stoc. Timpul de așteptare însemna zile de muncă pierdute, în timp ce colegii cu Ford sau Chevrolet găseau piese la orice colț de stradă.
2. „Taxiul dumneavoastră este prea mic!”
Proiectat pentru standardele și străzile din Europa, Peugeot 505 era considerat acasă un sedan spațios. În New York, spațiul interior s-a dovedit a fi o problemă majoră. Americanii, obișnuiți cu banchetele gigantice ale mașinilor locale, se plângeau constant de lipsa de spațiu. În spate încăpeau confortabil doar doi pasageri, ceea ce însemna pierderi directe de venit pentru șoferi. Unii newyorkezii chiar refuzau să urce dacă vedeau că la bordură trage un Peugeot.
3. Gropile din New York vs. ingineria franceză
Un taxi din New York parcurge în medie 100.000 km pe an. În anii ’80, infrastructura orașului era extrem de degradată, iar străzile distruse au măcinat rapid structura mașinii franțuzești. Toate piesele de șasiu și suspensie, deși rafinate pentru șoselele europene, s-au dovedit subdimensionate pentru craterele din asfaltul american. „Peugeot pur și simplu nu este potrivit să reziste pe străzile orașului”, declarau tăios dealerii locali de Chevrolet.
Lovitura de grație și retragerea definitivă din SUA
Declinul a fost rapid și ireversibil. Pe lângă problemele tehnice și boicotul clienților, producătorii americani au făcut un lobby intens pentru a-și proteja cota de piață.
În 1983, legislația de mediu din SUA s-a înăsprit drastic, interzicând complet vânzarea autoturismelor noi cu motoare diesel. Peugeot a încercat să salveze aparențele introducând versiuni pe benzină, însă imaginea mărcii era deja compromisă. Străzile au fost inundate din nou de modelele galbene Chevrolet Caprice și Dodge Aspen.
După încă câțiva ani de agonie pe piața civilă, Peugeot a părăsit definitiv Statele Unite în anul 1991. Deși în urmă cu un deceniu existau planuri cochete pentru o revenire istorică peste Ocean, fuziunea care a dat naștere gigantului Stellantis a îngropat definitiv acest proiect. Un lucru este sigur: faimoasele taxiuri galbene din New York vor rămâne, pentru mult timp de acum încolo, o afacere exclusiv americană.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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