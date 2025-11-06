În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat miercuri, 5 noiembrie 2025, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Liviu Mihaiu, Robert Turcescu și Mirel Curea au vorbit despre victoria lui Zohran Mamdani, considerat de unii indivizi a fi „comunist”. Ei au vorbit despre planurile acestuia de a face orașul mai accesibil clasei muncitoare, prin înghețarea chiriilor, construirea de locuințe ieftine și taxe mai mari pentru bogați.

Turcescu a relatat experiența fiicei sale în SUA, unde studenții și profesorii au o viziune diferită asupra comunismului, văzându-l ca pe o idee generoasă pentru viitor. Potrivit spuselor sale, Mamdani este perceput ca fiind un posibil candidat prezidențial american.

Robert Turcescu: – Fraților, astăzi, ne îndreptăm atenția dincolo de Ocean, la New York, unde vine un primar comunist. Vrea să facă New York-ul un oraș locuibil pentru clasa muncitoare. Spune că o să înghețe chiriile, case ieftine pentru toată lumea, mai multe taxe și impozite de la bogații nenorociți care sunt în New York. Ideea că în SUA bântuie fantoma comunistului pe mine mă năucește. Cum e posibil să se ajungă la asta?

Mirel Curea: – Sunt tot schemele alea știute. Americanii nu prea știu ce este cu comunismul. Eu nu l-aș califica pe noul primar al New York-ului a fi un comunist, ci un neomarxist. Nu îl cunosc, nu știu prea multe despre el. Ăștia care nu s-au născut în comunism au nostalgii ceaușiste. Asta e natura umană.

Robert Turcescu: – Îmi povestea fiica mea, când studia în SUA, că a avut un șoc (ea, venind dintr-o familie în care bunicul ei a fost condamnat la 15 ani de pușcărie grea de comuniști, a trăit urându-i pe comuniști). A avut o discuție cu profesorii de acolo. La un moment dat a venit vorba despre comunism, ea a început să le spună că comunismul este o utopie, că este o nenorocire, că socialismul a făcut victime, a fost contrazisă atât de dur de profesori, care i-au spus ”Poate a fost aplicat prost comunismul în zona Europei de Est, dar ideea este foarte generoasă, e o idee care pentru oameni reprezintă viitorul.” Nu numai profesorii, ci și foarte mulți dintre tinerii ei colegi erau de stânga. Mandami este noua stea! Este văzut ca fiind viitorul candidat la președinția SUA.

Mai jos, puteți urmări continuarea discuției (minutul 09:15). Vizionare plăcută!