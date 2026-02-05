Podcastul „Hai Live cu Turcescu” a fost punctul de plecare al unei discuții ample despre contextul politic actual și despre modul în care sunt percepute anumite decizii ale liderilor politici de la noi din țară. În cadrul emisiunii, jurnaliștii au comentat situații recente șegate de Nicușor Dan și au analizat reacții din mediul public, abordând mai multe episoade controversate.

Robert Turcescu a descris scena cu Nicușor Dan în termeni ironici și a sugerat că momentul ridică numeroase semne de întrebare.

„Da, Tavi, tu îți închipui scena când el s-a dus la un moment dat cu raportul ăla de l-a făcut el în Power Point de i l-au dat ăștia și el a zis că s-a dus și l-a dat liderilor europeni care i-au promis că îl vor citi pe avion”, a afirmat Robert Turcescu.

El a continuat analiza insistând asupra contextului politic în care ar fi fost prezentat documentul și asupra reacțiilor posibile ale oficialilor europeni.

„Eu mă gândesc la faza aia văzând acuma lucrurile și fiind din ce în ce … Gândește-te așa. El s-a dus și a dat acest raport unora care l-au pus pe el președinte prin anularea alegerilor. Da. Ok. Și ăia, îți dai seama, au primit raportul”, a adăugat Robert Turcescu.

În același context, jurnalistul a sugerat că interlocutorii ar fi putut privi situația iscată de președinte, cu neîncredere.

„Nicușor Dan le-a spus: „Am adus aici un raport ca să vedeți că au fost rușii și chinezii”. Și ăia au primit raportul și cred că ăia se întrebau: „Mă, ăsta e prost sau se preface?” Adică el ne dă nouă un raport, noi fiind ăia care am anulat alegerile și l-am pus pe el președinte, l-am făcut președinte”, a spus Robert Turcescu.

Tavi Hoandră a intervenit în dialog cu o interpretare ironică a episodului, sugerând că gestul ar putea fi privit ca un test simbolic.

„Nu, mă, tu ce n-ai înțeles? Fii atent. Robert, bă Robert, n-ai înțeles. Ăla nu era raport, mă. El a dat un test tip grilă, înțelegi?”, a declarat Tavi Hoandră.

Acesta a continuat ideea, ironizând posibilele întrebări din acel test imaginar și reacțiile provocate de situație.

„Și le-a dat la ăia și l- a zis, zice prima întrebare aceea pe mine cine m-a pus președinte? A: Comisia Europeană, b … Aoleu! Bă, dar suntem de râsul lumii, băi frate”, a afirmat Tavi Hoandră.

El a mers mai departe cu observațiile, exprimând o opinie critică despre legitimitatea poziției politice analizate.

„Dar eu cred pe marioneta asta, Nicușor. Dar bă, eu am încercat să mă pun în locul lui. Bă, e foarte greu să știi, băi, să știi că te-au pus ăia, bă, și că tu stai acolo ilegal”, a spus Tavi Hoandră.

Bogdan Comaroni a completat discuția aducând în atenție imagini despre care a susținut că ar demonstra modul în care liderul ar fi fost ghidat în spațiul public.

„Ați văzut filmările alea cu Delia aia care explica după mașină cum trebuie s-o ia el ? Bă nene, nu era interpretabilă. Nu era, mă, nimic interpretabil”, a afirmat Bogdan Comaroni.

Jurnalistul a continuat descrierea acelor imagini, insistând asupra caracterului explicit al indicațiilor prezentate.

„Deci era după mașină și îi arăta aia cum trebuia să se ducă, iar la cu ăia cu armata și zice: Bă, fii atent, tu o iei pe aici, te duci acolo… Ai văzut cum îi arăta acolo te apleci..”, a declarat Bogdan Comaroni.

Podcastul „Hai Live cu Turcescu” a continuat cu discuții despre modul în care liderii politici sunt prezentați în fotografii oficiale și despre impactul acestor imagini asupra percepției publice.

Robert Turcescu a analizat o fotografie oficială a lui Nicușor Dan despre care a afirmat că prezintă elemente neobișnuite, susținând că postura și detaliile vizuale ridică semne de întrebare.

„La omul ăsta e ceva nefiresc tot timpul. Deci asta este o fotografie oficială de pe pagina lui de pe Facebook-ul lui. Băi, uitați-vă la mână unde am făcut săgeata asta în stânga aici. Da. Așa”, a spus Robert Turcescu.

Jurnalistul a continuat analiza, insistând asupra gesturilor și expresiei surprinse în imagine.

„Deci e ceva nefiresc la felul în care ține mâna pe scaun. Da. Așa. La felul în care ține telefonul la ureche. Deci nu știi dacă vrea să își dea cu el în cap sau. E ceva nefiresc la om, la privirea lui”, a afirmat Robert Turcescu.

El a comentat și elementele de decor și compoziția fotografiei, sugerând că acestea nu reflectă corespunzător simbolurile naționale.

„Pe scaun l-au pus pe un colț de masă, i-au zis: „Domnul președinte, stați pe colțul ăla să se vadă cu steagurile în față îi iese steagul din cap. Câți președinți, mă, fac fotografii de genul ăsta stând pe scaun să se vadă în spate. Se vede steagul NATO, se vede steagul Uniunii Europene, dar steagul țării tale nu se vede, mă, în momentul în care faci o astfel de fotografie”, a declarat Robert Turcescu.

Acesta a continuat observațiile, punând sub semnul întrebării modul în care liderul este consiliat din punct de vedere al imaginii publice.

„Ce-i, mă, cu oamenii ăștia, mă? Cine-l sfătuiește, mă, pe ăsta? Uitați cum i-au făcut fotografie. Uitați-vă cum îi stă. Cum îi stă cravata, mă…”, a spus Robert Turcescu.

Discuția a fost extinsă către o conferință de presă organizată la Palatul Victoria, moment pe care jurnalistul l-a considerat surprinzător prin context și reacțiile generate.

„Iubiților, fiți puțin atenți. Vreau să facem un intermezzo până trecem la Bolojan, care aseară m-am și speriat, bă, când am auzit că face conferință de presă la ora 7 la Palatul Victoria, am zis: „Doamne, ăsta ne anunță că intrăm în război, se întâmplă ceva, înțelegeți?”, a afirmat Robert Turcescu.

În același cadru, jurnalistul a comentat apariția unei alte persoane publice și vestimentația acesteia, făcând comparații cu alte figuri politice prezente.

„Da. Vreau să remarcăm, nu știu cum să mi dreg glasul să asta. Ăă, vreau să remarcăm, prieteni, apariția surprinzătoare a ravisantei Oana Țoiu. Priviți-o, vă rog frumos. În momentul de față în dreapta este doamna Țoiu”, a spus Robert Turcescu.

El a continuat observațiile despre vestimentația lui Țoiu și comparațiile cu ceilalți participanți la eveniment.

„Da, doamna Țoiu îmbrăcată într-un sacou, cred că de mai bună calitate. Haina e mai bună decât a ăstorlalți. Da. Și bine, ea ține mâinile cum trebuie, Corlățan, săracul a luat sacoul ăla care era mai lung. Cam șifonat. Era de când era ministru el de externe. Nu mai e ce trebuie acuma”, a declarat Robert Turcescu.

Jurnalistul a încheiat comentariile referitoare la acest episod menționând o afirmație atribuită unei alte persoane publice.