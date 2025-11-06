Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, participă astăzi și mâine la Forumul Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC), un eveniment care se desfășoară la Atena în perioada 5–7 noiembrie 2025.

Reuniunea adună la aceeași masă reprezentanți guvernamentali și experți din domeniul energetic din Statele Unite, Uniunea Europeană și statele Europei Centrale și de Est, fiind considerată o platformă esențială pentru coordonarea politicilor privind securitatea energetică.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, agenda forumului include dezbateri privind reducerea dependenței de resursele energetice provenite din Federația Rusă, creșterea capacității de producție interne și diversificarea surselor de aprovizionare.

România, alături de alți parteneri regionali, își propune să contribuie la consolidarea infrastructurii energetice și la dezvoltarea unor proiecte comune care să susțină independența energetică a regiunii.

Forumul are o importanță specială prin faptul că facilitează dialogul direct între actorii politici și economici de pe cele două maluri ale Atlanticului. Evenimentul oferă ocazia stabilirii unor noi direcții de cooperare în domeniul tehnologiilor verzi, al investițiilor în infrastructură și al securității energetice comune.

În marja forumului, ministrul Cătălin Predoiu are programate mai multe întâlniri bilaterale cu oficiali de rang înalt ai administrației americane. Printre aceștia se numără Doug Burgum, secretar al Departamentului de Interne al Statelor Unite și președinte al Consiliului Național de Dominanță Energetică, precum și Chris Wright, secretar al Departamentului Energiei al SUA.

Discuțiile vor aborda teme legate de cooperarea energetică, proiectele strategice comune și consolidarea infrastructurii critice. De asemenea, sunt prevăzute consultări cu reprezentanți ai instituțiilor financiare americane și ai companiilor din sectorul energetic, în vederea identificării unor oportunități de investiții și parteneriate tehnologice.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că aceste întâlniri au rolul de a întări relațiile dintre România și Statele Unite în domeniul energiei, dar și de a sprijini proiectele regionale de interconectare. În cadrul dialogului, accentul va fi pus pe inițiative care pot contribui la stabilitatea energetică a regiunii și la reducerea vulnerabilităților față de sursele externe de aprovizionare.

Parteneriatul pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei (P–TEC) reprezintă o inițiativă strategică lansată de Departamentul Energiei al Statelor Unite, în colaborare cu Uniunea Europeană și statele Europei Centrale și de Est. Scopul principal al platformei este întărirea cooperării transatlantice pentru asigurarea securității energetice și dezvoltarea unei infrastructuri reziliente.

Forumurile organizate în cadrul acestui parteneriat au contribuit, de-a lungul timpului, la crearea unui cadru comun pentru proiecte energetice majore și la coordonarea politicilor de reducere a dependenței de gazul rusesc. În același timp, P–TEC sprijină investițiile în tehnologii de energie curată, modernizarea rețelelor de transport și dezvoltarea pieței regionale de energie.

Prin participarea României la acest tip de reuniuni, autoritățile își propun să valorifice poziția strategică a țării în regiune și să contribuie la diversificarea surselor energetice. Totodată, colaborarea cu partenerii americani oferă oportunități de dezvoltare pentru proiectele din domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că va reveni cu informații suplimentare pe parcursul desfășurării Forumului de la Atena, urmărind să prezinte rezultatele întâlnirilor și direcțiile de cooperare stabilite în cadrul evenimentului.