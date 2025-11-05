Alex Soros, fiul miliardarului George Soros, este foarte mândru să fie newyorkez și a felicitat câștigătorul alegerilor pentru primăria New York, Zohran Mamdani. El a scris pe contul său de Instagram că visul american continuă și i-a transmis felicitări noului edil al New Yorkului.

Cu o zi în urmă, democrații au câștigat trei alegeri importante, primele după ce Donald Trump a revenit la președinția SUA. În New York, Mamdani, un democrat socialist, a câștigat funcția de primar, trecând rapid de la a fi un legislator necunoscut la una dintre figurile importante ale Partidului Democrat. În Virginia și New Jersey, democrații moderati Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat funcțiile de guvernatori.

Alex Soros a spus anterior pentru „New York Times” că a votat pentru Mamdani și a fost mândru să susțină candidatul democrat la primărie.

Potrivit „Fox News”, sprijinul lui Soros pentru Mamdani nu a surprins pe nimeni deoarece „Open Society Foundations” a donat în ultimul deceniu aproximativ 37 de milioane de dolari grupurilor de stânga care l-au susținut pe Mamdani, inclusiv Working Families Party. Sprijinul lui Soros pentru Mamdani a venit într-un context tensionat, în care Trump l-a criticat pe Mamdani, numindu-l „comunist”, și a atacat familia Soros pentru donațiile făcute către cauze și candidați de stânga, cerând chiar anchetarea lui George și Alex Soros.

Mamdani, care se descrisese drept „cel mai mare coșmar al lui Trump”, a spus că victoria sa arată cum democrații îl pot învinge pe președintele SUA și că știe că Trump îl urmărește. Mamdani l-a criticat imediat pe Trump și a declarat că relația dintre ei va fi probabil tensionată.

Mamdani a explicat că New Yorkul, unde s-a născut și a devenit celebru Trump, poate arăta cum să învingi un președinte care a trădat țara și că astfel se poate opri nu doar pe Trump, ci și pe viitorii lideri similari lui.

Trump spusese că motivul pentru care republicanii au pierdut a fost, potrivit sondajelor de opinie, faptul că el nu a candidat și că Guvernul SUA a rămas blocat fără buget timp de o lună. Mamdani a pus accent în campania sa pe combaterea politicilor președintelui SUA, mai ales pe chestiuni legate de imigrație.

Primarul ales va fi testat în următorii trei ani în relația cu Trump, care are o audiență uriașă și folosește o politică agresivă.

Trump a folosit deseori puterile președinției pentru a-i lovi pe rivalii politici și, înainte de alegeri, a amenințat că ar putea bloca miliarde de dolari din fondurile federale pentru New York dacă Mamdani ar câștigat. Trump a spus într-un interviu că, dacă un „comunist” conduce New York-ul, banii trimiși acolo sunt risipiți.

Mamdani a recunoscut că victoria sa reprezintă o provocare deoarece vrea să implementeze ceea ce numește cea mai ambițioasă agendă de combatere a costului vieții din oraș de după anii 1940, inclusiv înghețarea chiriilor, îngrijire universală a copiilor și alte măsuri guvernamentale care afectează sectorul privat.