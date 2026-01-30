Donald Trump susține, în documentele înaintate instanței, că instituțiile fiscale americane nu și-au îndeplinit obligațiile legale de a proteja informațiile sensibile legate de declarațiile sale de venit. Procesul a fost depus joi, în nume personal și alături de cei doi fii ai săi și de compania familiei, fără a invoca calitatea sa oficială, și vizează atât Internal Revenue Service (IRS), cât și Departamentul Trezoreriei.

Acțiunea în justiție pleacă de la ideea că fiscul american ar fi permis, prin lipsa unor măsuri adecvate, accesul neautorizat la documente fiscale confidențiale. Potrivit plângerii, datele ar fi ajuns în spațiul public prin intermediul unui angajat al unui subcontractor al IRS, care ar fi exploatat breșele existente în sistemul de protecție a informațiilor.

Donald Trump a refuzat constant, de-a lungul carierei sale politice, să își facă publice declarațiile fiscale, o decizie care a contravenit practicii urmate de majoritatea președinților americani. Acest refuz a amplificat interesul public și mediatic în jurul situației sale fiscale, iar apariția informațiilor în presă a avut un impact semnificativ asupra dezbaterii politice din perioada respectivă.

În plângere se arată că IRS și Trezoreria aveau responsabilitatea directă de a preveni astfel de scurgeri, iar neîndeplinirea acestei obligații ar fi produs consecințe grave pentru Donald Trump și pentru afacerile sale.

Textul acțiunii judiciare face referire directă la cazul lui Charles Littlejohn, angajat al unui subcontractor al fiscului, care a fost identificat drept persoana responsabilă pentru divulgarea informațiilor fiscale. Acesta a fost condamnat în ianuarie 2024 la cinci ani de închisoare pentru faptele sale, potrivit hotărârii instanței.

Avocații lui Donald Trump susțin însă că responsabilitatea nu se oprește la nivel individual și că instituțiile statului ar fi trebuit să prevină accesul neautorizat la datele respective. În documentele depuse se arată că IRS și Trezoreria „aveau obligaţia de a proteja” declarațiile de venit, dar „nu au luat măsurile de protecţie obligatorii”, potrivit formulărilor exacte din plângere.

În același context, apărarea argumentează că scurgerea de informații a generat „prejudicii financiare şi reputaţionale, o umilire publică” şi că a „afectat imaginea publică a preşedintelui Trump”, conform declarațiilor incluse în dosar. Aceste efecte sunt invocate ca justificare pentru suma solicitată, considerată una proporțională cu amploarea prejudiciului reclamat.

Avocații insistă asupra ideii că simpla condamnare a persoanei care a divulgat datele nu exonerează instituțiile de răspundere, întrucât acestea ar fi trebuit să dispună de mecanisme eficiente de securitate.

Plângerea face trimitere explicită la articolele publicate de The New York Times în septembrie 2020, când cotidianul a relatat că Donald Trump ar fi plătit doar 750 de dolari impozite federale în anii 2016 și 2017 și nu ar fi achitat niciun dolar în 10 din cei 15 ani anteriori. Publicația a explicat aceste situații prin raportarea unor pierderi semnificative în cadrul companiilor sale.

Aceste informații au fost preluate pe scară largă de mass-media și au devenit un subiect central de dezbatere politică, în special în context electoral. Potrivit documentelor depuse acum în instanță, tocmai această expunere publică ar fi amplificat efectele negative ale scurgerii de date și ar fi contribuit la deteriorarea imaginii publice a lui Donald Trump.

Nu este pentru prima dată când Donald Trump solicită despăgubiri unor instituții federale. În luna octombrie, avocații săi au cerut Departamentului Justiției plata a 230 de milioane de dolari, invocând prejudicii generate de anchete penale federale mai vechi.

Actualul proces împotriva IRS și Trezoreriei se înscrie astfel într-o serie mai largă de demersuri juridice prin care Donald Trump contestă acțiunile sau omisiunile unor agenții ale guvernului federal și solicită compensații financiare substanțiale pentru efectele acestora.