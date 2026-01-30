Victor Ponta a declarat că lumea traversează o perioadă în care nu mai contează discursurile mari sau abordările prudente. El a spus că este o etapă dominată de ceea ce a numit „prădători”, iar statele mai mici trebuie să reziste și să se adapteze într-un astfel de mediu, pentru că nu sunt mari puteri.

În acest context, Ponta a făcut referire la stilul fostului președinte Traian Băsescu, pe care l-a descris drept un politician conflictual, capabil să se confrunte direct cu adversarii, să tensioneze relațiile și apoi să le repare. El a afirmat că astfel de trăsături sunt mai potrivite pentru vremurile actuale decât o abordare conciliantă.

„S-a dus vremea vorbelor mari, a discursurilor. Nu domnule, e vremea prădătorilor, trebuie să rezişti în lumea asta. Nu eşti tu o mare putere”, a spus Victor Ponta, la Europa FM, despre evoluţiile pe plan internaţional şi modul în care preşedintele SUA, Donald Trump, gestionează relaţiile cu celelalte state.

Întrebat dacă îl vede pe actualul președinte, Nicușor Dan, ca pe un „prădător politic”, Victor Ponta a răspuns că nu îl percepe în această categorie. El a adăugat însă că funcția de președinte presupune existența unei echipe care să pregătească întâlnirile externe, să anticipeze așteptările partenerilor și să formuleze clar interesele României.

Ponta a spus că lipsa implicării active în relațiile externe poate avea consecințe pe termen lung, menționând că liderii internaționali, inclusiv Donald Trump, își amintesc statele care nu își fac simțită prezența.

El a adăugat că această abordare nu se va schimba nici după plecarea lui Trump de la Casa Albă, deoarece Statele Unite și-ar fi reafirmat o politică de putere bazată pe interes propriu.

„El e preşedinte, ar trebui să aibă o echipă care să îi spună: domnule preşedinte, cu ăştia ne întâlnim, astea sunt aşteptările lor, hai să vedem ce aşteptări avem noi. Că dacă nici nu ne băgăm, Trump o să ne ţină minte”, a arătat fostul premier.

Fostul premier a mai spus că ideea „polițistului bun” în politica internațională s-a încheiat și că România trebuie să se adapteze acestui nou tip de relații globale. În opinia sa, actualele condiții nu permit afirmarea liderilor prudenți, ci favorizează politicienii capabili de confruntare și negociere dură.

„America şi-a redescoperit ideea de putere până la urmă egoistă, ăsta e interesul nostru. (..) S-a terminat povestea cu poliţistul bun. Nu mai este poliţistul bun şi nu va mai fi. Şi atunci, da, trebuie să ne adaptăm şi trebuie să aibă Nicuşor Dan, care nu este un prădător politic … Astea sunt nişte vremuri pentru unul ca Băsescu, care se ducea, se bătea cu ei, le dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa, iarăşi. Nu e o vreme în care cei cuminţi şi drăguţi se pot impune”, a subliniat Victor Ponta.

În final, Victor Ponta a criticat faptul că România are în continuare un ambasador numit în perioada fostului președinte Klaus Iohannis, acreditat pe lângă administrația Biden. El a apreciat că acest lucru arată o lipsă de sincronizare politică și diplomatică.

Potrivit fostului premier, România ar fi trebuit să se miște rapid, prin trimiterea unei personalități cu acces direct la cercurile de decizie din Statele Unite. El a sugerat că lipsa unei astfel de inițiative accentuează decalajul României față de actualele realități geopolitice.