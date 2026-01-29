Traian Băsescu a declarat că măsurile dure adoptate în anii 2009 și 2010 aveau ca obiectiv pregătirea României pentru aderarea la zona euro. Potrivit acestuia, în anul 2014 România îndeplinea toate criteriile necesare pentru a intra în perioada de supraveghere premergătoare adoptării monedei unice.

Fostul președinte susține însă că, după acel moment, statul a pierdut capacitatea de a menține echilibrele macroeconomice. El afirmă că au urmat abateri repetate de la disciplina fiscală, pe fondul unor politici axate pe beneficii electorale.

În această logică, Băsescu spune că măsurile promovate în perioada guvernelor conduse sau influențate de Liviu Dragnea, dar și ulterior de guvernele conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, au accentuat dezechilibrele bugetare.

El arată că România ar trebui să se grăbească să adopte soluții care să readucă economia în parametrii ceruți pentru aderarea la zona euro, menționând necesitatea respectării criteriilor de convergență legate de inflație, datorie publică, deficit bugetar și stabilitatea cursului de schimb.

„În 2014 – acesta a fost obiectivul măsurilor dure luate în 2009 și 2010 – îndeplineam toate criteriile de intrare în anticamera euro, deci în cei doi ani de supraveghere. Din păcate, apoi au curs abaterile și lipsa de capacitate de a menține situația în care eram la finele lui 2014. Au început pomenile electorale, a venit și Daddy (Liviu Dragnea) cu ce e creștere economică să fie și în buzunarul cetățeanului, apoi au venit Ciucă și Ciolacu și au făcut un dezastru și am ajuns unde suntem. Dacă acest subiect vine în dezbatere, ar fi bine să ne grăbim să adoptăm soluții care să ne aducă în criteriile de la Maastricht, care sunt patru. Ele se mai numesc și criterii de convergență”, a declarat Traian Băsescu la B1TV.

Traian Băsescu mai afirmă că nivelul actual al dobânzilor plătite de stat reprezintă un risc major pentru stabilitatea financiară. El susține că, în anul precedent, România a plătit aproximativ 11 miliarde de euro doar pentru dobânzi și avertizează că suma ar putea fi și mai mare în perioada următoare.

În opinia sa, statul ajunge să direcționeze către plata dobânzilor sume comparabile cu fondurile primite de la Uniunea Europeană. Băsescu leagă această situație de împrumuturile contractate pentru a susține politici cu miză electorală și afirmă că efectul cumulativ al acestor decizii a dus la o presiune financiară pe care o descrie ca fiind aproape de colaps.