Irineu Darău spune că la întâlnire au participat vicepremierul Oana Gheorghiu, consilierul prezidențial Radu Burnete, președinții celor două comisii parlamentare de specialitate, Ciprian Rus și Radu Mihaiu, reprezentanți ai Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), ai mediului de afaceri și ai instituțiilor statului.

Potrivit ministrului Economiei, la aceeași masă s-au aflat atât cei care folosesc sistemul de semnătură electronică, cât și cei care îl reglementează, cu scopul de a ajunge la o formă finală agreată a normelor de aplicare pentru Legea 214/2024.

Irineu Darău a subliniat că doar printr-un proces etapizat și prin implicarea tuturor actorilor relevanți poate fi identificat punctul în care, în practică, se rupe lanțul digitalizării. În acest sens, pentru următoarele una-două luni a fost stabilit un calendar concret de pași care vizează emiterea normelor de aplicare pentru Legea 214, amendarea acesteia pentru alinierea la regulamentul european eIDAS 2.0, precum și ajustarea normelor subsecvente, astfel încât regulile să devină clare și ușor de aplicat, potrivit informațiilor publicate de ministru pe Facebook.

„Am discutat săptămâna aceasta, la Guvernul României, despre un subiect care – realist și sincer vorbind – ne mănâncă tuturor timp și nervi: semnătura electronică și felul în care funcționează (sau nu) digitalizarea statului. Alături de doamna vicepremier Oana Gheorghiu, de consilierul prezidențial Radu Burnete, de președinții celor două comisii de profil din Parlament, Ciprian Rus și Radu Mihaiu, de Autoritatea pentru Digitalizarea României și de reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor statului, am fost la aceeași masă exact oamenii care folosesc sistemul și cei care îl reglementează, pentru a agrea forma finală a normelor de aplicare pentru Legea 214/2024", a scris Irineu Darău pe Facebook.

Discuțiile s-au concentrat pe blocajele reale întâlnite în utilizarea semnăturii electronice, pe interpretările diferite existente încă de la început și pe modificările necesare pentru ca procesul de digitalizare să înceapă să funcționeze efectiv. Ministrul Economiei a arătat că succesul acestui demers nu va fi evaluat doar prin publicarea normelor, ci mai ales prin cât de simplu va fi pentru o persoană sau o firmă să interacționeze cu statul, prin timpul economisit și prin nivelul de încredere câștigat.

„Doar așa, pas cu pas și cu toți actorii implicați, poți înțelege unde se rupe, în practică, lanțul digitalizării. În următoarele 1-2 luni avem un calendar concret de pași: • emiterea normelor de aplicare pentru Legea 214;

• amendarea legii pentru alinierea la eIDAS 2.0;

• ajustarea normelor subsecvente, astfel încât regulile să fie clare și ușor de aplicat. Ne-am axat pe blocajele reale din utilizarea semnăturii electronice, pe interpretările diferite la plecare și pe ce trebuie schimbat ca digitalizarea să începe să funcționeze”, a mai scris ministrul.

Potrivit lui Irineu Darău, demersul reprezintă un prim pas important pentru deblocarea unei legi considerate bune și pentru ca digitalizarea să producă efecte reale, care să facă o diferență concretă în viața de zi cu zi a oamenilor și a companiilor.

Totodată, acest proces este văzut ca o precondiție esențială pentru dezvoltarea identității digitale, respectiv pentru autentificarea simplă și sigură pe multiple platforme informatice, fie ele publice sau private.

„Succesul, din punctul meu de vedere, nu se va măsura doar prin normele publicate, ci în cât de simplu îi va fi unui om sau unei firme să interacționeze cu statul, cât timp economisește și câtă încredere capătă. Este un prim pas important pentru deblocarea unei legi bune și pentru ca digitalizarea să înceapă să funcționeze cu adevărat, dar mai ales să facă diferența cu adevărat în viața de zi cu zi a oamenilor și a companiilor. Și mai ales este o precondiție pentru identitatea digitală, respectiv autentificarea simplă și sigură în multiple platforme informatice publice sau private”, a conchis ministrul.

