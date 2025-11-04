Americanii rămân staționați la bazele de la Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, menținând nivelul de securitate anterior izbucnirii războiului. România a beneficiat de echipamente avansate de apărare anti-aeriană furnizate de partenerii americani, care vor fi integrate în planurile operaționale naționale.

Declarațiile ministrului vin cu o zi înainte de sosirea secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței. Nicușor Dan îl va primi pe Rutte miercuri la Palatul Cotroceni, în jurul orei 13:00, în cadrul întâmpinării oficiale.

„E important să ținem minte că americanii sunt aici, rămân la nivelul de dinaintea izbucnirii războiului tocmai pentru că au văzut că și România și celelalte țări europene în ultimii ani au dat mai multă atenție apărării, au investit mai mult. Americanii rămân la Kogălniceanu, la Câmpia Turzii, la Deveselu. Sunt partenerii noștri, America e principalul nostru partener pe apărare. Dânșii ne-au dat un echipament foarte avansat de apărare anti-aeriană care e acum în teste și va fi integrat în planurile noastre operaționale”, a declarat ministrul Apărării la Antena 3.

Vizita lui Rutte are loc în contextul Forumului NATO pentru Industria de Apărare, desfășurat la București între 5 și 6 noiembrie, destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele membre. Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum joi.

Pe agenda discuțiilor dintre Nicușor Dan și Mark Rutte se află amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare. În programul oficial al secretarului general mai figurează întâlniri cu alți oficiali români și participarea la un eveniment de diplomație publică.

De asemenea, ministrul Ionuț Moșteanu a anunțat că România continuă dezvoltarea bazei militare de la Mihail Kogălniceanu, astfel încât aceasta să devină una dintre cele mai importante baze ale NATO. Dezvoltarea bazei este văzută ca o investiție strategică majoră, coordonată cu aliații din Alianța Nord-Atlantică, datorită importanței Regiunii Mării Negre și a rolului strategic al țării.

„Bază de la Kogălniceanu se va dezvolta în continuare, pentru că este o bază românească. Acolo este investiția, în principal, este investiția noastră și va fi o bază care va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu Rammstein în 2040. Avem un plan de investiții agreat cu aliații noștri, pentru că aliații noștri din NATO au înțeles și înțeleg cât de importantă este Marea Neagră și rolul nostru strategic”, a mai spus Moșteanu.

Planurile vizează transformarea bazei într-o facilitate comparabilă ca dimensiune și dotări cu baza Rammstein din Germania până în anul 2040. Investițiile sunt realizate în principal de România, iar baza va fi operată împreună cu aliații, adaptându-se la realitățile și provocările geopolitice ale momentului.