România, dată ca exemplu de Mark Rutte privind restricționarea zborurilor comerciale

SURSA FOTO: Dreamstime „Mark Rutte avertizează că Rusia poate ataca NATO în următorii cinci ani: Suntem următoarea ţintă”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu acordat postului Fox News că România a adoptat măsuri privind restricționarea zborurilor comerciale în București pentru a permite desfășurarea unor operațiuni militare americane asociate conflictului cu Iranul.

Afirmația a fost făcută înaintea unei întrevederi planificate cu președintele american Donald Trump, fiind prezentată drept exemplu de sprijin acordat de state europene acțiunilor militare ale Statelor Unite.

Potrivit declarațiilor sale, contextul mai larg vizează colaborarea din interiorul NATO și modul în care aliații au sprijinit operațiunile desfășurate de Washington și partenerii săi. Rutte a făcut trimitere la utilizarea bazelor aeriene europene pentru zboruri militare și logistice, subliniind rolul acestora în operațiunile din Orientul Mijlociu și Africa.

În paralel, oficiali americani au exprimat în repetate rânduri nemulțumiri legate de nivelul de implicare al unor aliați, inclusiv în privința accesului la infrastructură militară și a dreptului de survol.

„Când vine vorba de NATO, ştiu că există o anumită dezamăgire, dar haideţi să privim la acestea ca la nişte cazuri izolate”, a declarat Rutte la Fox News, referindu-se la ţările membre ale Alianţei care s-au eschivat de o colaborare în cadrul ofensivei SUA şi a Israelului împotriva Iranului.

Discuțiile menționate au inclus și referiri la intensitatea traficului aerian militar american din bazele europene, precum și la modul în care aceste infrastructuri au fost utilizate pentru operațiuni desfășurate în regiuni aflate la distanță strategică. În acest context, România a fost indicată drept exemplu de ajustare a traficului aerian civil pentru a susține activități militare.

Italia a fost menționată ca punct de referință pentru volumul operațiunilor aeriene, în condițiile în care bazele sale au găzduit un număr semnificativ de decolări ale aeronavelor americane. Rutte a descris Europa drept o infrastructură strategică pentru proiecția militară a Statelor Unite, datorită poziționării geografice și capacității logistice existente.

„Înțeleg dezamăgirea președintelui. Dar dacă e să luăm drept exemplu Italia, 500 de avioane americane au decolat din baza americane din Italia pentru a participa la Operațiunea Furie Epică. Este un număr uriaș. Dacă privim către toată Europa, în ansamblu, este vorba de undeva între patru-cinci mii de zboruri. Într-o țară precum România, capitala sa, București, a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale, pentru că americanii au trebuit să folosească aeroportul pentru instalațiile destinate avioanelor-cisternă. S-au întâmplat toate aceste lucruri”, a declarat Mark Rutte.

În același context, șeful NATO a făcut referire la nivelul investițiilor în apărare realizate de statele membre, indicând o creștere semnificativă a bugetelor militare. El a subliniat că aceste evoluții influențează atât capacitatea de reacție a Alianței, cât și dinamica economică din industria de apărare de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Totodată, Rutte a vorbit despre efectele generate de politicile promovate de Donald Trump în relația cu NATO, afirmând că acestea au contribuit la intensificarea investițiilor în apărare și la consolidarea capacităților militare ale aliaților.

Întrevederea dintre Mark Rutte și Donald Trump este programată la Washington, fiind antecedentul summitului NATO stabilit să aibă loc la Ankara. Discuțiile sunt concentrate pe reducerea tensiunilor dintre statele membre, pe fondul criticilor recente formulate de liderul american la adresa unor aliați europeni, inclusiv Regatul Unit și Germania, dar și Italia, fără a fi oferite detalii suplimentare privind natura acestora.