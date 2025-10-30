Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat că modul în care pacienţii sunt orientaţi în sistemul de sănătate reprezintă o problemă majoră la nivel naţional. El a explicat că mulţi oameni nu ştiu cui să se adreseze sau unde să meargă atunci când se confruntă cu o problemă medicală, din cauza lipsei unui traseu clar al pacientului, mai ales în cazul afecţiunilor frecvente.

În acest sens, ministerul lucrează la un proiect intitulat „Încrederea ne face bine”, care urmează să fie lansat în curând şi care va include o cartografiere a serviciilor medicale, pentru a facilita orientarea pacienţilor printr-o platformă digitală. Totodată, Rogobete consideră că fiecare unitate medicală publică ar trebui să aibă cel puţin o persoană dedicată sprijinirii pacienţilor în navigarea sistemului de sănătate.

”Oamenii atunci când au o problemă medicală nu ştiu cui să se adreseze şi nu ştiu unde să se ducă prima dată, ce să facă, la cine să apeleze. Este această problemă reală, pentru că traseul pacientului nu este foarte clar, măcar pentru principalele patologii care au o incidenţă crescută. Şi lucrăm şi la acest lucru cu un proiect care se va lansa în curând şi care se va numi, evident ”Încrederea ne face bine”. Pe lângă multe altele va exista şi o mapare a serviciilor cu un traseu cât mai clar al pacientului, astfel încât pacienţii să poată accesa această platformă şi să poată fi îndrumaţi iniţial într-un mod digital, evident, pentru acest lucru”, a afirmat, miercuri seară, la Medika TV, ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară că niciun sistem de urgenţă din lume nu este capabil să facă faţă unui număr foarte mare de pacienţi critici în acelaşi timp. El a evidenţiat faptul că România marchează zece ani de la tragedia din Colectiv printr-un moment important – finalizarea Centrului de Arşi Grav de la Timişoara.

Într-un interviu acordat MedikaTV, ministrul a subliniat că evenimentele din 2015 au reprezentat o lecţie dureroasă pentru sistemul medical românesc. Totuşi, el a arătat că, în faţa unor dezastre majore, niciun stat nu poate gestiona singur o astfel de criză, motiv pentru care România, la fel ca alte ţări, apelează la mecanismul european de solidaritate, ce permite transferul pacienţilor între statele membre.

Ministrul a evidenţiat importanţa unei abordări integrate, realizate în strânsă colaborare cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, considerând că aceasta este esenţială pentru o reacţie rapidă şi eficientă a sistemului medical în situaţii critice. Totodată, el a menţionat că are o relaţie foarte bună cu şeful DSU, Raed Arafat, colaborare care contribuie semnificativ la îndeplinirea responsabilităţilor din cadrul mandatului său.