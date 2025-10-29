În opinia dr. Monica Pop, primul pas pentru întărirea imunității este un mic dejun care să includă proteine. Aceasta subliniază că mesele de dimineață influențează activarea celulelor responsabile pentru apărarea organismului. Recomandarea se bazează pe experiența și cunoștințele dobândite încă din perioada studenției, de la un medic infecționist renumit.

Alimentele indicate pentru micul dejun sunt ouăle, brânza sau șunca, acestea având un rol important în stimularea sistemului imunitar. Dr. Monica Pop insistă asupra importanței de a nu sări peste această masă, chiar dacă pare „mică”, pentru că impactul asupra sănătății este semnificativ.

„Sfaturi medicale… de toamnă. Pentru toți: Nu plecați niciodată de acasă fără să luați micul dejun, oricât ar fi de «mic». Dar, să conțină neapărat o proteină (ou, brânză, șuncă), pentru a activa celulele răspunzătoare de imunitate. Este ceea ce am învățat încă din facultate de la un mare medic infecționist, domnul Dr. Stetrescu!”, a transmis Monica Pop.

Medicii recomandă ca această practică să devină un obicei zilnic, astfel organismul fiind mai bine pregătit pentru infecțiile sezonului rece. Consumul de proteine la prima masă contribuie la menținerea unui răspuns imun adecvat și susține energia organismului pe parcursul zilei.

Pe lângă alimentația de dimineață, Dr. Monica Pop recomandă suplimentarea cu vitamina D3, mai ales în lunile în care expunerea la soare este redusă. Aceasta este considerată esențială pentru susținerea imunității, însă dozajul trebuie ajustat în funcție de nivelul existent în organism.

Pentru o administrare corectă, medicul sugerează efectuarea unui test simplu pentru determinarea concentrației de vitamina D în sânge. Această analiză poate fi realizată rapid, inclusiv în farmacii, și permite stabilirea dozei necesare fiecărei persoane.

„Luați zilnic Vitamina D3. Dacă aveți posibilitatea, făceți-vă o determinare a Vitaminei D3 din sânge. Există teste la farmacie. Valoarea normală este între 30-100. Cei cu valori sub 30 să ia Vitamina D3 de 5.000. Ceilalți, minimum 2.000 pe zi, chiar dacă nu ați mai făcut nicio determinare”, a mai precizat medicul.

Această abordare personalizată contribuie la evitarea carențelor și sprijină funcționarea optimă a sistemului imunitar. Administrarea regulată a vitaminei D, în combinație cu un mic dejun bogat în proteine, oferă un nivel de protecție crescut împotriva răcelilor și altor infecții comune în sezonul rece.

Prin respectarea celor două recomandări simple – un mic dejun proteic și suplimentarea cu vitamina D – medicul Monica Pop susține că organismul va fi mai bine echipat pentru a face față provocărilor sezonului rece. Aceasta indică faptul că aceste măsuri nu necesită eforturi complicate, ci doar consecvență și atenție la obiceiurile zilnice.

„Urmărind aceste 2 sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”, a mai precizat Monica Pop.

Măsurile recomandate se pot aplica imediat, fiind accesibile și eficiente pentru majoritatea persoanelor. În acest fel, populația poate beneficia de un sistem imunitar mai puternic, cu un impact direct asupra sănătății zilnice, mai ales în lunile cu temperaturi scăzute și risc crescut de infecții respiratorii.