Problema care i-a determinat să facă acest gest este ordonanța nr. 91/2025, care stabilește neplata primei zile de concediu medical. Consecințele acestei măsuri nu sunt doar administrative, ci se resimt direct în viața pacienților, care văd cum resursele lor și siguranța medicală sunt afectate.

După ce Avocatul Poporului a sesizat posibila neconstituționalitate a ordonanței, Curtea Constituțională a fost chemată să analizeze legalitatea și impactul acesteia. Însă, de mai bine de 60 de zile, răspunsul întârzie, iar timpul care trece accentuează efectele negative asupra celor care depind de aceste măsuri pentru a-și menține sănătatea și bunăstarea.

Astfel, prin această scrisoare deschisă, Alianța Pacienților Cronici din România își exprimă îngrijorarea profundă și speranța că autoritățile vor interveni prompt pentru a proteja drepturile și siguranța pacienților.

Această ordonanță produce efecte profund nedrepte și discriminatorii:

descurajează pacienții să își ia concediu medical atunci când sunt bolnavi, punând în pericol sănătatea publică;

afectează în mod disproporționat persoanele vulnerabile, cu venituri mici sau afecțiuni cronice;

creează presiune asupra angajaților de a merge la muncă în stare de boală, crescând riscurile de agravare a afecțiunilor și de răspândire a bolilor;

încalcă dreptul fundamental la sănătate și la protecție socială;

Întârzierea unei decizii din partea Curții Constituționale prelungește o situație care afectează direct viața și demnitatea pacienților din România. Amânarea aceasta accentuează vulnerabilitatea celor care depind de concediul medical pentru a-și proteja sănătatea și bunăstarea.

Alianța Pacienților Cronici din România atrage atenția asupra efectelor acestei ordonanțe și face apel la autorități. Curtea Constituțională este invitată să urgenteze analiza sesizării transmise de Avocatul Poporului, iar Președintele României și Guvernul să intervină pentru corectarea rapidă a situației. Menținerea măsurii contravine principiilor statului de drept și angajamentelor internaționale asumate de România.

În lipsa unor măsuri imediate și a unei decizii clare, organizația își rezervă dreptul de a explora căi legale la nivel european, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru protejarea drepturilor fundamentale ale pacienților afectați.

Sănătatea nu poate fi tratată ca un privilegiu și nu poate fi condiționată de considerente financiare. Concediul medical trebuie să rămână un drept real, accesibil tuturor, și nu descurajat prin măsuri punitive.

Analize recente evidențiază pierderile financiare și impactul ordonanței asupra calității vieții pacienților, iar aceste date urmează să fie prezentate public și la nivel european. În acest context, se așteaptă un răspuns clar, prompt și responsabil din partea instituțiilor statului.

Organizatii semnatare:

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune,

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer,

Asociația Bolnavilor de Cancer si Hepatită Giurgiu,

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice,

Asociația Împreună Împotriva Obezității,

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Cardiovasculare – Pro Cardio

Asociația Română de Oncologie “Sfânta Ana”