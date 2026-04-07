Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a scris pe contul său de Facebook că prim-ministrul Ilie Bolojan ar afecta pacienții cu boli grave, diabeticii, mamele care nasc și părinții cu copii bolnavi, prin blocarea unei ordonanțe de urgență care ar scuti bolnavii de plata primei zile de concediu medical. Budăi a explicat că, de peste două luni, Bolojan împiedică adoptarea unei măsuri simple și necesare, care ar reduce povara financiară a persoanelor care urmează tratamente pentru afecțiuni grave, cum ar fi chimioterapia, ajustarea tratamentului pentru diabet sau îngrijirea copiilor bolnavi.

El a subliniat că, în lipsa acestei scutiri, pacienții plătesc din propriul buzunar pentru zilele de concediu medical necesare tratamentului, pierzând astfel între unul și două salarii anual, în timp ce statul încasează sume infime. Budăi a precizat că PSD intenționează să rezolve această situație printr-un proiect de lege care a trecut deja de comisiile de Sănătate din ambele camere și care ar urma să fie votat în cel mult o săptămână. Social democratul a afirmat că, în timp ce unii guvernează pentru statistici, PSD își propune să guverneze pentru oameni.

„Domnul prim-ministru Ilie Bolojan lovește în bolnavii de cancer, în diabetici, în mamele care nasc, în părinții cu copii bolnavi! Nu scapă nimeni! De peste două luni, domnul Ilie Bolojan blochează în Guvern o ordonanță de urgență umană, simplă și necesară: scutirea bolnavilor gravi de la plata primei zile de concediu medical! Gândiți-vă o clipă la acești oameni! – Bolnavii oncologici care merg periodic la chimioterapie.

– ⁠Diabeticii care au nevoie de analize și ajustări de tratament.

– ⁠Pacienții cu boli cardiovasculare sau neurologice.

– ⁠Mamele care nasc sau care sunt în risc maternal.

– ⁠Părinții care stau lângă patul unui copil bolnav. Oameni care, în ciuda unor afecțiuni grave, au ales să muncească, să contribuie, să trăiască cu demnitate. Aceștia sunt oamenii pe care îi lovește domnul prim-ministru Bolojan! Pentru fiecare zi de concediu medical necesară tratamentului, ei plătesc din propriul buzunar. La nivelul unui an, pierd între unul și două salarii întregi. Bani luați de la oameni bolnavi, pentru a descuraja… absenteismul fictiv. Ca și cum un bolnav de cancer și-ar face concediu medical pentru distracție. Sumele pe care statul le încasează de la acești pacienți sunt infime – la fel cum sunt și cele de la veteranii de război, dar durerea pe care le-o provoacă este cât se poate de reală!

PSD consideră ca trebuie să acționeze! Ce Bolojan blochează în Guvern, PSD deblochează în Parlament! Proiectul de lege care rezolvă această problemă a trecut deja de comisiile de Sănătate din ambele camere și în cel mult o săptămână va primi votul final. Unii guvernează pentru statistici. PSD preferă să guverneze pentru oameni!”, a scris Budăi.

Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, susține că Opoziția nu înseamnă sfârșitul partidului și că PSD trebuie să ia o decizie clară după consultarea internă din 20 aprilie, privind dacă rămâne sau nu la guvernare. El a explicat că, după un referendum local important, gestul partidului nu poate fi unul mic, ci trebuie să fie serios și decisiv pentru viitor. Dîncu a adăugat că consultarea internă este necesară pentru ca PSD să clarifice situația legată de coaliția de guvernare și pentru că problema nu este doar legată de Ilie Bolojan, ci de respectarea unui acord politic făcut la începutul guvernării.

Întrebat la RFI dacă PSD ar putea avea de pierdut, Dîncu a explicat că ceea ce pare o pierdere pe termen scurt poate fi câștig pe termen lung și că rămânerea într-o situație considerată nefolositoare ar fi o pierdere electorală mai mare decât pierderea unor posturi în Guvern. El a spus că, dacă PSD va ajunge în opoziție, partidul se poate reconstrui, așa cum a mai făcut-o și în trecut, și că o perioadă în opoziție nu ar împiedica progresul partidului. Dîncu a afirmat că PSD nu trebuie să se aștepte la respect din partea partenerilor de dreapta, menționând că situația politică actuală a fost influențată de declarațiile președintelui României despre „plăcuțele suedeze”, ceea ce a afectat climatul politic.

Referitor la riscul ca PSD să fie eclipsat de AUR în opoziție, Dîncu a precizat că adevărata competiție este pentru putere și că partidul politic s-a descurcat bine și în trecut în opoziție, chiar și în fața unor rivali puternici.

În ceea ce-l privește pe Sorin Grindeanu, Dîncu consideră că acesta nu va avea probleme majore în partid, dar că imaginea PSD ar putea fi afectată dacă partidul nu ia o decizie clară și serioasă după consultarea internă. El a subliniat că gestul trebuie să fie consistent și important, nu unul simbolic sau minor.