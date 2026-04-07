PSD anunță că Ilie Bolojan blochează în Guvern scutirea bolnavilor de la plata primei zile de concediu medical
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi (PSD), a scris pe contul său de Facebook că prim-ministrul Ilie Bolojan ar afecta pacienții cu boli grave, diabeticii, mamele care nasc și părinții cu copii bolnavi, prin blocarea unei ordonanțe de urgență care ar scuti bolnavii de plata primei zile de concediu medical. Budăi a explicat că, de peste două luni, Bolojan împiedică adoptarea unei măsuri simple și necesare, care ar reduce povara financiară a persoanelor care urmează tratamente pentru afecțiuni grave, cum ar fi chimioterapia, ajustarea tratamentului pentru diabet sau îngrijirea copiilor bolnavi.
El a subliniat că, în lipsa acestei scutiri, pacienții plătesc din propriul buzunar pentru zilele de concediu medical necesare tratamentului, pierzând astfel între unul și două salarii anual, în timp ce statul încasează sume infime. Budăi a precizat că PSD intenționează să rezolve această situație printr-un proiect de lege care a trecut deja de comisiile de Sănătate din ambele camere și care ar urma să fie votat în cel mult o săptămână. Social democratul a afirmat că, în timp ce unii guvernează pentru statistici, PSD își propune să guverneze pentru oameni.
„Domnul prim-ministru Ilie Bolojan lovește în bolnavii de cancer, în diabetici, în mamele care nasc, în părinții cu copii bolnavi! Nu scapă nimeni!
De peste două luni, domnul Ilie Bolojan blochează în Guvern o ordonanță de urgență umană, simplă și necesară: scutirea bolnavilor gravi de la plata primei zile de concediu medical!
Gândiți-vă o clipă la acești oameni!
– Bolnavii oncologici care merg periodic la chimioterapie.
– Diabeticii care au nevoie de analize și ajustări de tratament.
– Pacienții cu boli cardiovasculare sau neurologice.
– Mamele care nasc sau care sunt în risc maternal.
– Părinții care stau lângă patul unui copil bolnav.
Oameni care, în ciuda unor afecțiuni grave, au ales să muncească, să contribuie, să trăiască cu demnitate. Aceștia sunt oamenii pe care îi lovește domnul prim-ministru Bolojan!
Pentru fiecare zi de concediu medical necesară tratamentului, ei plătesc din propriul buzunar. La nivelul unui an, pierd între unul și două salarii întregi. Bani luați de la oameni bolnavi, pentru a descuraja… absenteismul fictiv. Ca și cum un bolnav de cancer și-ar face concediu medical pentru distracție.
Sumele pe care statul le încasează de la acești pacienți sunt infime – la fel cum sunt și cele de la veteranii de război, dar durerea pe care le-o provoacă este cât se poate de reală!
PSD consideră ca trebuie să acționeze! Ce Bolojan blochează în Guvern, PSD deblochează în Parlament! Proiectul de lege care rezolvă această problemă a trecut deja de comisiile de Sănătate din ambele camere și în cel mult o săptămână va primi votul final.
Unii guvernează pentru statistici. PSD preferă să guverneze pentru oameni!”, a scris Budăi.
Vasile Dîncu dă asigurări că PSD va lua o decizie serioasă după consultarea internă din 20 aprilie privind rămânerea la guvernare
Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, susține că Opoziția nu înseamnă sfârșitul partidului și că PSD trebuie să ia o decizie clară după consultarea internă din 20 aprilie, privind dacă rămâne sau nu la guvernare. El a explicat că, după un referendum local important, gestul partidului nu poate fi unul mic, ci trebuie să fie serios și decisiv pentru viitor. Dîncu a adăugat că consultarea internă este necesară pentru ca PSD să clarifice situația legată de coaliția de guvernare și pentru că problema nu este doar legată de Ilie Bolojan, ci de respectarea unui acord politic făcut la începutul guvernării.
Întrebat la RFI dacă PSD ar putea avea de pierdut, Dîncu a explicat că ceea ce pare o pierdere pe termen scurt poate fi câștig pe termen lung și că rămânerea într-o situație considerată nefolositoare ar fi o pierdere electorală mai mare decât pierderea unor posturi în Guvern. El a spus că, dacă PSD va ajunge în opoziție, partidul se poate reconstrui, așa cum a mai făcut-o și în trecut, și că o perioadă în opoziție nu ar împiedica progresul partidului. Dîncu a afirmat că PSD nu trebuie să se aștepte la respect din partea partenerilor de dreapta, menționând că situația politică actuală a fost influențată de declarațiile președintelui României despre „plăcuțele suedeze”, ceea ce a afectat climatul politic.
Referitor la riscul ca PSD să fie eclipsat de AUR în opoziție, Dîncu a precizat că adevărata competiție este pentru putere și că partidul politic s-a descurcat bine și în trecut în opoziție, chiar și în fața unor rivali puternici.
În ceea ce-l privește pe Sorin Grindeanu, Dîncu consideră că acesta nu va avea probleme majore în partid, dar că imaginea PSD ar putea fi afectată dacă partidul nu ia o decizie clară și serioasă după consultarea internă. El a subliniat că gestul trebuie să fie consistent și important, nu unul simbolic sau minor.
„PSD trebuie să închidă un proiect pe care l-a deschis prin această contestare, să spunem, a acestei formule de guvernare, pentru că în acest moment nu este vorba, chiar dacă mass-media te ajută să personalizezi foarte mult, nu este vorba doar de Ilie Bolojan, de faptul că Ilie Bolojan ar fi tema acestui conflict. Tema este într-un fel nerespectarea unei convenții politice, a unui contract politic pe care PSD l-a făcut la începutul acestei guvernări cu ceilalți parteneri.
Ceea ce la un moment de criză poate să pară o pierdere poate fi câștig în viitor, nu știm niciodată pe termen lung. În orice caz, PSD-ul dacă stă într-o situație pe care membrii și simpatizanții o consideră ca nefiind folositoare pentru partid și pentru România, atunci cu siguranță că asta este o pierdere electorală mult mai mare decât o pierdere momentană în care pierzi niște posturi din Guvern, să zicem.
În Opoziție, până la urmă, partidele se reconstruiesc, se resetează. Noi am avut o schimbare, am adus foarte mulți tineri în Guvern în această perioadă și nu știu, poate că avem nevoie și de o perioadă de Opoziție, am mai fost în Opoziție și nu a fost nimic care să ne fi încurcat, după aceea am ieșit câștigători după perioade de Opoziție.
Mai este un lucru care ține de climatul politic din acest moment. Poate că este și o mică naivitate, avem și oameni foarte mulți tineri la conducerea partidului în acest moment și e o naivitate legată de faptul că PSD și cei din teritoriu așteaptă respect din partea celorlalți din coaliție. Or am ajuns, am sentimentul și eu de la Bruxelles, de departe, că trăim o nouă perioadă a plăcuțelor suedeze. Nu ne putem aștepta la respect din partea dreptei, pentru că s-a intrat într-o perioadă în care un președinte al României a spus că plăcuțele suedeze sunt un fel de opțiune ideologică, de fapt, că e o ruptură ideologică, nu este una vulgară. Or cred că acest lucru a stricat și mai tare climatul politic din acest moment.
Competiția nu este niciodată pentru cine este mai puternic în Opoziție. Întotdeauna, competiția este pentru putere (…). Nu ne este frică de Opoziție (minutul 12.40 în interviul video-n.r.). Ne-am descurcat foarte bine în Opoziție, de câte ori am fost și am mai avut în Opoziție colegi puternici, era PRM-ul la un moment dat, cu care ne băteam pe același tip de electorat. Nu cred că Opoziția înseamnă moarte.
Nu cred că va avea o mare problemă în partid, dar în general, nu cred că vom putea să ne gestionăm foarte bine imaginea de acum încolo. Ar fi o problemă de brand pentru noi, pentru că nu poți să ameninți că ieși de la guvernare prea des, fără să faci acest lucru, nu poți să spui că nu poți să-ți faci programul, dar să nu iei nici o soluție și nici nu poți să spui că faci un mare referendum local, doar pentru niște decizii mici. Atunci când ne-am asumat și cred că și președintele Grindeanu a fost conștient când și-a asumat o mare consultare înseamnă o supralegitimare a gestului. Or gestul nu poate să fie unul pitic, va trebui să fie un gest serios, un gest care să fie decisiv pentru soarta partidului în viitor”, a punctat Dîncu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.