În urma anunțului făcut de Ilie Bolojan, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a crescut deja semnificativ numărul controalelor în domeniu și urmează să lanseze noi acțiuni tematice care vizează balastierele.

Deciziile au fost luate în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate luni, la Palatul Victoria. În cadrul ședinței, premierul a lansat un apel de colaborare către mai multe instituții pentru modificarea legislației într-un calendar accelerat. Este vorba despre Ministerul Mediului, Administrația Națională „Apele Române”, Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Propunerile vizează introducerea unor limite clare privind durata licențelor pentru amenajări piscicole și lacuri de agrement, stabilirea suprafeței luciului de apă și a adâncimii de exploatare. De asemenea, se urmărește instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligațiilor contractuale asumate de operatorii economici la obținerea avizelor sau licențelor, inclusiv aplicarea garanțiilor financiare pentru refacerea mediului în cazurile în care obligațiile nu sunt respectate.

„Este un domeniu în care Ministerul Mediului are deja propuneri consolidate în urma rapoartelor lansate anul acesta. Coordonatele stabilite de premierul Bolojan au în vedere introducerea unei limite pentru durata licenţei pentru realizarea amenajărilor piscicole şi lacurilor de agrement, a suprafeţei luciului de apă şi a adâncimii la care se face exploatarea. De asemenea, este avută în vedere instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligaţiilor contractuale asumate de către operatorii economici la obţinerea avizelor şi/sau licenţelor, inclusiv executarea garanţiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde nu au fost respectate obligaţiile asumate de către operatorii economici”, au transmis reprezentanţii Executivului într-un comunicat.

Actul normativ care va include aceste modificări urmează să fie aprobat cu prioritate de Guvern. În paralel, legislația va fi completată de măsuri de control implementate prin platforma Radarul Balastierelor, care va fi lansată de Ministerul Mediului, alături de platforma „Inspectorul Balastierelor”, lansată recent și care a înregistrat deja peste 30.000 de accesări.

Premierul a solicitat totodată instituțiilor statului să colaboreze și să pună la dispoziție datele necesare pentru intensificarea controalelor în teren, în condițiile în care analiza preliminară realizată de Administrația Națională „Apele Române” arată că, în ultimii 10 ani, au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru proiecte declarate drept iazuri piscicole, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost finalizate în acest scop.

O analiză realizată de MMAP pentru perioada 2015-2025 confirmă aceste date și arată că lista completă a acestor obiective este publicată pe site-ul instituției. Totodată, analiza indică faptul că, prin autorizațiile emise pentru iazuri piscicole, au fost exploatate peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale în perioada analizată. Fenomenul este concentrat în mai multe bazine hidrografice, iar datele sugerează o corelare între amplasarea exploatărilor și marile șantiere de infrastructură.

În procesul de modificare a legislației, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon va contribui cu informații și expertiză pentru protejarea resurselor naturale și pentru asigurarea respectării condițiilor de emitere a licențelor și avizelor de exploatare.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, ministrul Mediului Diana Buzoianu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca, precum și reprezentanți ai instituțiilor implicate în procesul de reglementare și control.