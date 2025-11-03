Pe 1 noiembrie, Egiptul s-a ridicat din nou măreț, ca în vremurile de altădată. Pașii faraonilor și ai zeilor vor atinge din nou nisipul arămiu al deșertului din care s-au născut. Khufu, Khafre și Menkaure își deschid porțile mistice, aliniindu-se cu lumina stelelor din Orion — Alnitak, Alnilam și Mintaka — devenind astfel căile prin care spiritul faraonilor se întoarce în lume.

Nu există întâmplare în pietrele lor, nici în tăcerea deșertului. Ele oglindesc cerul, așa cum sufletul omului oglindește amintirea divinității. Acolo, între nisip și lumină, Osiris se ridică din nou, purtat de răsăritul ce-l cheamă din adâncurile timpului.

În această noapte, constelația Orion reapare pe cerul Egiptului, marcând, potrivit credinței antice, momentul cosmic al renașterii lui Osiris — simbol al vieții de apoi, al reîntoarcerii și al nemuririi. Piramidele au fost ridicate pentru a oglindi cerul pe pământ, creând o poartă între lumea oamenilor și cea a zeilor. Este clipa în care moartea tace, iar eternitatea respiră.

Iar Egiptul, ascuns în fiecare atom al luminii, și-a reamintit jurământul: că tot ce a fost se va ridica din nou atunci când cerul și pământul se ating.

Ceremonia de inaugurare a Marelui Muzeu Egiptean a fost concepută ca un moment de reflecție globală asupra moștenirii culturale a Egiptului. A avut loc în complexul de la Giza, la poalele piramidelor, în fața a sute de invitați oficiali și jurnaliști internaționali. Atmosfera a combinat solemnitatea unei deschideri oficiale cu spectaculozitatea unui eveniment artistic de proporții.

Președintele Abdel Fattah al-Sisi a deschis seara subliniind importanța simbolică a muzeului pentru identitatea națională.

„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii antice”, a declarat el, salutând „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații”.

Mesajul a fost urmat de o proiecție impresionantă cu drone, care au luminat cerul deasupra piramidelor și Sfinxului, formând mesajul „Welcome to the Land of Peace”.

La eveniment au participat peste 80 de delegații oficiale, reflectând interesul internațional față de patrimoniul cultural egiptean. Ceremonia a fost transmisă în direct de principalele televiziuni locale și regionale, iar imaginile au fost preluate de agenții de presă din întreaga lume.

Participarea regală a fost una dintre cele mai vizibile componente ale evenimentului. Pe lista invitaților s-au aflat figuri emblematice ale monarhiilor europene și asiatice, consolidând statutul Egiptului ca punte între continente.

Printre oaspeții de seamă s-au numărat Prințesa Akiko a Japoniei (Casa Mikasa), Prințul Albert de Monaco, Regina Mary a Danemarcei, Regele Philippe al Belgiei și Regele Felipe al Spaniei.

Alături de aceștia au fost prezenți Prințesa Sirivannavari a Thailandei, precum și Prințul Carlo de Bourbon-Două Sicilii și Prințesa Camilla, Ducesă de Castro. Într-o demonstrație a legăturilor strânse dintre state, Egiptul a reușit să aducă împreună reprezentanți regali din 12 țări, inclusiv din Iordania, Bahrain, Oman, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Luxemburg și Japonia.

Momentul sosirii delegațiilor a fost acompaniat de un spectacol de lumini care a pus în valoare siluetele piramidelor și conturul monumental al muzeului. Muzica, semnată de compozitorul egiptean Hesham Nazih, a însoțit pas cu pas defilarea invitaților spre intrarea principală.

Pe lângă familiile regale, numeroși șefi de stat și guvern au participat la inaugurarea GEM, marcând o seară fără precedent în diplomația culturală egipteană.

Purtătorul de cuvânt al președinției, Mohamed al-Shenawy, a confirmat prezența președinților din Djibouti, Somalia, Palestina, Portugalia, Armenia, Germania, Croația, Cipru, Albania, Bulgaria, Columbia, Guineea Ecuatorială, Republica Democrată Congo, Ghana, Eritreea și Ordinul Suveran Militar de Malta.

De asemenea, președintele Consiliului Prezidențial al Libiei și șeful Consiliului de Conducere Prezidențial al Yemenului s-au numărat printre invitați. Alături de ei, prim-miniștrii din Grecia, Ungaria, Belgia, Țările de Jos, Kuweit, Liban, Luxemburg și Uganda au reprezentat un al doilea nivel al participării guvernamentale.

România a fost reprezentată de viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, prezent la Cairo în cadrul delegației oficiale. Prezența sa a fost remarcată în contextul cooperării culturale dintre România și Egipt, consolidată în ultimele două decenii prin proiecte bilaterale și schimburi universitare.

În completarea acestora, delegați de rang înalt au sosit din Uzbekistan, Azerbaidjan, Algeria, Qatar, Maroc, Tunisia, Elveția, Suedia, Finlanda, Slovacia, Austria, Regatul Unit, Franța, Vatican, Malta, Rusia, Irlanda, Serbia, Turcia, Italia, Singapore, India, Kârgâzstan, China, Sri Lanka, Pakistan, Zambia, Angola, Coasta de Fildeș, Camerun, Africa de Sud, Gabon, Ciad, Kenya, Rwanda, Togo, Brazilia, Canada și Statele Unite.

Ceremonia artistică a fost la fel de grandioasă ca lista invitaților. Orchestra oficială, condusă de dirijorul egiptean Nagui, a interpretat o compoziție specială semnată de Hesham Nazih, inspirată din temele mitologice ale Egiptului antic.

Muzicieni și soliști egipteni de renume, printre care Ahmed Ismail, Haneen El-Shater, Mirette Hanna, Amira și Mariam Abu Zahra, Fatima Said și Raggaeddin, au oferit un spectacol ce a îmbinat muzica tradițională, operă și dans contemporan.

Pe scenă au urcat zeci de artiști costumați în ținute de inspirație faraonică, într-o coregrafie care a reconstituit miturile creației și renașterii. Baletul și jocurile de lumini au fost sincronizate cu proiecții pe fațada muzeului, iar artificiile au luminat cerul deasupra platoului de la Giza.

În deschiderea ceremoniei au rostit scurte discursuri fostul ministru al Culturii, Farouk Hosni, celebrul chirurg Magdi Yacoub și directorul general al UNESCO, Khaled El-Anany, care au vorbit despre valoarea universală a patrimoniului egiptean.

La final, președintele al-Sisi a oferit fiecărui lider prezent o replică miniaturală din granit a muzeului, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat proiectului.

Unul dintre cele mai inovatoare momente ale ceremoniei de deschidere a fost semnat de Rami Emad, un profesionist și un prieten pe care îl prețuiesc și îl respect în mod deosebit, oficial AI Art Director al evenimentului. El a coordonat direcția artistică bazată pe inteligență artificială și a realizat două scurtmetraje digitale prezentate în premieră în timpul serii inaugurale.

Primul, intitulat „The Nile”, a fost o meditație vizuală despre fluviul Nil și importanța sa pentru civilizația egipteană antică.

„A fost o mare onoare să participăm cu lucrările noastre — două video scurte despre fluviul Nil și despre descoperirea mormântului lui Tutankamon — prezentate în premieră la ceremonia de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean”, a declarat Rami Emad pentru reporterul Capital.

Primul video a fost însoțit de vocea inconfundabilă a artistei Sherihan, una dintre cele mai iubite figuri din cultura egipteană, iar la cel de al doilea, naratorul filmului a fost remarcabilul actor Karim Abdel Aziz, a cărui voce gravă a adus o profunzime aparte acestei povești vizuale.

Prin aceste creații, Rami Emad a reușit să unească istoria și tehnologia într-o singură viziune. Proiecțiile sale nu au fost doar exerciții de estetică digitală, ci o formă modernă de omagiu adusă civilizației egiptene — dovada că moștenirea faraonilor poate fi reinterpretată prin mijloacele artei de secol XXI.

Pe lângă personalitățile vizibile de pe scenă, ceremonia a fost rezultatul unei echipe vaste de artiști, regizori, designeri și muzicieni egipteni care au transformat deschiderea muzeului într-un spectacol fără precedent.

„Nu toți eroii poartă pelerine — unii poartă costume faraonice, dirijează orchestre sau proiectează cele mai fine detalii vizuale care dau viață istoriei”, a scris presa locală după eveniment.

Regizorii Mazen El Motagawel și Ahmad Al Morsy au condus partea cinematografică a ceremoniei, aducând experiența lor din filmul egiptean contemporan. Cei doi sunt cunoscuți pentru producții precum Welad Rizk, Al Deif, Kira & El Gin și The Blue Elephant, și au mai colaborat la evenimente de amploare precum Parada Mumiilor Regale și Deschiderea Aleei Sfinxilor din Luxor.

Scenariul serii a fost semnat de scriitorul și romancierul Ahmed Mourad, autor al unor bestsellere precum The Blue Elephant, Hepta și Diamond Dust. Povestea pe care a construit-o pentru ceremonia GEM a fost inspirată de ani de cercetare în templele și inscripțiile antice.

„Această noapte a fost despre felul în care trecutul devine viu atunci când este spus cu suflet și știință”, a transmis Mourad într-un mesaj public.

Vocea Nilului a fost adusă pe scenă de Menna El Kiey, cântăreață și compozitoare egipteană, care a interpretat piesele “The Song of the Nile” și cântecul de închidere al evenimentului.

Pentru ca muzeul să fie o experiență completă, nu doar un eveniment, artiștii vizuali și designerii au jucat un rol crucial. Creatoarea Shosha Kamal a conceput cadoul oficial oferit invitaților: o eșarfă de mătase care ilustrează puterea și mișcarea lui Ramses cel Mare în Bătălia de la Qadesh. Lucrarea, inspirată din arta murală egipteană, a fost descrisă drept o „punte între eleganța modernă și povestirea antică”.

Costumele spectaculoase purtate de artiști au fost realizate de Mai Galal și Khaled Azam, doi dintre cei mai apreciați designeri din Egipt. Culorile, țesăturile și simbolurile au fost alese pentru a reflecta elemente autentice din frescele și templele egiptene, dar reinterpretate într-o manieră contemporană.

Designerul Nour Azazy a adus o notă distinctivă de rafinament prin ținutele purtate de vedetele Nelly Karim, Yasmina El-Abd și Sherine Ahmed Tarek. Fiecare costum a fost inspirat din arta faraonică, dar adaptat pentru scena modernă, îmbinând estetica istorică cu eleganța prezentului.

Un moment de intensă spiritualitate a venit odată cu interpretarea cântărețului religios Sheikh Ehab Younis, care a recitat poemul mistic al lui Al-Hallaj: „O, tu, ale cărui grădini de înțelesuri au cuprins toate artele…”. Alegerea lui a fost făcută de compozitorul Hesham Nazih, pentru a adăuga profunzime și emoție scenei muzicale.

În spatele spectacolului s-au aflat și arhitecții care au modelat estetica întregului eveniment. Mohamed Attia, responsabil de direcția artistică și decorul vizual, a transformat spațiul din jurul muzeului într-o experiență imersivă.

Este același artist care a semnat decorul pentru Procesiunea Regală și pentru filmele The Blue Elephant și Diamond Dust. Totodată, Attia a coordonat întreg procesul de relocare a bărcii solare intacte a faraonului Khufu, una dintre cele mai valoroase relicve ale Egiptului Antic.

Marwan Khier Elden, bun și drag prieten de-al meu, face parte din această echipă de elită, contribuind la designul vizual al unuia dintre cele mai importante proiecte culturale din Egiptul contemporan.

Născut în Alexandria, pe 12 februarie 1996, Marwan a absolvit Smouha English School în 2014. Încă din copilărie, a fost atras de artă și arhitectură – o pasiune care s-a consolidat datorită surorii sale mai mari, arhitect de profesie.

„Pasiunea mea a fost întotdeauna legată de arhitectură și artă. Am fost inspirat de sora mea mai mare, care este arhitectă. Am ales Facultatea de Arte și Design pentru a-mi atinge scopul și am absolvit Facultatea de Arte și Design a Universității Pharos, specializarea design interior, în 2019”, povestește Marwan pentru Capital.

După terminarea studiilor, Marwan a ales să își urmeze pasiunea și a părăsit orașul natal, Alexandria, pentru a se muta la Cairo, unde a avut ocazia să învețe și să lucreze alături de Mohamed Attia – mentorul și sursa sa principală de inspirație.

„Mi-am început cariera la 35 Champollion Studio, în iulie 2023,” spune el pentru reporterul Capital, cu mândrie.

Marwan este acum parte dintr-o echipă de creativi și creatori care modelează imaginea marilor evenimente egiptene și speră ca într-o zi să poată fi mai mult.

Designerul Mohamed Fares, de la Alchemy Studio, a coordonat designul spațial și vizual al întregii inaugurări — de la invitațiile trimise monarhilor și șefilor de stat până la amenajarea magazinului muzeului, a coridoarelor și a spațiilor publice. Fiecare detaliu a fost gândit pentru a reflecta eleganța Egiptului antic reinterpretată prin linii moderne și minimaliste.

Unul dintre cele mai simbolice momente create de Fares a fost acela în care președintele Abdel Fattah al-Sisi a așezat ultima piesă de alabastru în modelul muzeului. Gestul, simplu și elegant, a marcat în mod simbolic încheierea unui proiect monumental și începutul unei noi ere pentru patrimoniul egiptean.

Actorul Ahmed Helmy a oferit vocea experienței de realitate augmentată lansate odată cu muzeul, o narațiune care ghidează vizitatorii printre artefacte, reconstituind scene din viața Egiptului antic. Această combinație între tehnologie și artă transformă vizita într-o poveste interactivă și educativă.

Marele Muzeu Egiptean este rezultatul a peste 20 de ani de muncă, planificare și colaborare internațională. Construit pe un teren de 500.000 de metri pătrați, la marginea deșertului Giza, proiectul a costat peste un miliard de dolari și a fost realizat în etape succesive, sub supravegherea a mii de specialiști, arhitecți și restauratori.

La intrare, vizitatorii sunt întâmpinați de statuia colosală a lui Ramses al II-lea, amplasată într-un atrium de sticlă care lasă să pătrundă lumina naturală. În interior, muzeul adăpostește peste 100.000 de artefacte, dintre care jumătate sunt expuse publicului, reprezentând toate cele 30 de dinastii ale Egiptului antic.

Atracția principală o constituie comoara lui Tutankamon — aproape 5.000 de obiecte funerare reunite pentru prima dată în același loc. Printre ele se află celebra mască funerară din aur încrustată cu lapis-lazuli, sarcofagul din cuarțit roșu și sicriul din aur masiv, cântărind peste 110 kilograme.

Un pavilion separat, de 4.000 de metri pătrați, a fost dedicat bărcii solare a faraonului Keops, considerată cel mai vechi artefact din lemn din lume. Vasul, lung de peste 43 de metri, a fost descoperit în 1954 lângă Marea Piramidă și simbolizează călătoria faraonului în viața de apoi.

După ceremonia oficială, liderii mondiali au făcut un tur ghidat al muzeului, oprindu-se în sălile dedicate artei, religiei și științei Egiptului antic. Spațiile expoziționale moderne, dotate cu tehnologii interactive și experiențe de realitate virtuală, oferă vizitatorilor posibilitatea de a „păși” în trecut, între temple, morminte și mituri.

Deschiderea Marelui Muzeu Egiptean a fost mai mult decât o ceremonie — a fost o celebrare a identității și a creației, o punte între mii de ani de istorie și prezentul în continuă transformare. Într-o lume grăbită, Egiptul a reamintit lumii că timpul poate fi o operă de artă atunci când este păstrat cu respect și redat cu imaginație.

Pentru egipteni și pentru toți cei care trăiesc aici, deschiderea GEM nu este doar un eveniment cultural, ci o reafirmare a identității și a continuității, o mare bucurie și mândrie. După decenii de eforturi, Egiptul a reușit să aducă la viață un proiect care îmbină tradiția cu inovația, transformând Giza într-un nou centru global al patrimoniului umanității.

Pentru mine, a fost o seară plină de emoție și recunoștință. Am văzut nu doar un muzeu, ci o poveste colectivă — a celor care au construit, au visat și au unit lumea prin cultura lor.

Marele Muzeu Egiptean nu este doar o clădire uriașă din piatră și sticlă. Este un dialog între trecut și viitor, între națiunile întregii lumi, între oameni și stele, între Egiptul faraonilor și Egiptul modern — o mărturie că, dincolo de nisip, desert, schimbări și timp, această civilizație continuă să inspire lumea.