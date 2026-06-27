Cod Roșu de caniculă: Ministerul Sănătăţii solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale

Ministerul Sănătăţii solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Solicitarea vine în contextul în care meteorologii ANM au emis șapte avertizări meteo, valabile între 27 iunie – 1 iulie.

Ministerul Sănătăţii solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme. Solicitarea vine în contextul în care meteorologii ANM au emis o avertizare meteo de tip Cod Roşu de caniculă, ce vizează 16 judeţe. Astfel, Ministerul Sănătăţii solicită:

serviciile de ambulanţă – alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere;

direcţiile de sănătate publică – verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare (stocuri de medicamente de urgenţă, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană).

„Ascultaţi sfaturile medicilor şi evitaţi expunerea prelungită la soare, deshidratarea şi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie”, a transmis, sâmbătă, ministerul.

Meteorologii ANM au emis șapte avertizări meteo, valabile între 27 iunie – 1 iulie:

Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic, valabil între 27 iunie (10:00) – 28 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Sâmbătă (27 iunie) valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse preponderent între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade și pe arii restrânse noaptea va fi tropicală.

Cod Portocaliu de val de căldură, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat, valabil între 27 iunie (10:00) – 28 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod Galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Dobrogea și sud-estul Munteniei. Duminică (28 iunie) valul de căldură va persista, iar în Dobrogea și în sud-estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23…24 de grade pe litoral și în Delta Dunării.

Cod Portocaliu de val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod Roșu de temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil între 28 iunie (10:00) – 29 iunie (10:00), zonele afectate fiind: Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Cod Portocaliu val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat, valabil între 29 iunie (10:00) – 1 iulie (10:00), zonele afectate fiind: Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

Cod Roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil între 29 iunie (10:00) – 1 iulie (10:00), zonele afectate fiind: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.