Cod galben de furtuni în jumătate de țară. ANM avertizează asupra vijeliilor, grindinei și ploilor torențiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți mai multe avertizări de cod galben pentru fenomene meteorologice severe și temperaturi ridicate, valabile în numeroase regiuni ale țării. Furtunile vor afecta marți Banatul, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și zonele montane, iar miercuri instabilitatea atmosferică se va concentra în special la munte. În paralel, meteorologii au emis și avertizări de caniculă și disconfort termic accentuat pentru mai multe județe din vestul, nordul și estul României. Situația vine după ce furtunile din ultimele 24 de ore au provocat pagube în opt județe și au mobilizat echipele de intervenție în 21 de localități.

Avertizarea de cod galben emisă de ANM pentru intervalul 23 iunie, ora 10:00 – 21:00, vizează Banatul, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și zona montană, unde sunt așteptate manifestări de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină cu diametre cuprinse între 1 și 4 centimetri.

Cantitățile de apă vor fi însemnate, în special în intervale scurte de timp. Potrivit prognozei, în una până la trei ore sau prin acumulare se pot înregistra local între 15 și 25 l/mp, iar izolat valorile vor depăși 40–50 l/mp.

ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat și în alte regiuni ale țării, însă cele mai intense manifestări sunt așteptate în zonele aflate sub avertizarea oficială.

Meteorologii au emis o nouă atenționare pentru data de 24 iunie, valabilă între orele 12:00 și 21:00, care vizează local zonele montane.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h, precum și vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Și în acest caz, cantitățile de apă pot ajunge local la 15–25 l/mp, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 40–50 l/mp. Potrivit ANM, manifestări asociate instabilității atmosferice sunt posibile și în alte zone ale țării, în special în sud-est.

În paralel, meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 iunie, ora 21:00, privind vremea călduroasă și disconfortul termic ridicat din cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor varia între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în nord-vestul și sudul României.

Pe lângă avertizările de furtuni, ANM a emis și un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat.

Marți, între orele 12:00 și 21:00, avertizarea este valabilă pentru Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei. În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar maximele se vor situa între 30 și 33 de grade Celsius.

Miercuri, avertizarea se restrânge la Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că vremea călduroasă se va menține și în perioada următoare, iar senzația de disconfort va continua să fie ridicată în special în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării.

Noile avertizări vin după ce fenomenele meteorologice severe au provocat deja numeroase probleme în mai multe zone ale țării.

Potrivit datelor transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), furtunile însoțite de ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice au afectat în ultimele 24 de ore județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș.

Pompierii au intervenit în 21 de localități pentru evacuarea apei acumulate în locuințe, curți, beciuri și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt.

Conform bilanțului prezentat de DSU, au fost evacuate acumulările de apă din 28 de locuințe, 23 de curți și 78 de beciuri sau subsoluri. Totodată, 25 de copaci prăbușiți au fost îndepărtați de echipele de intervenție, iar 13 autoturisme au fost avariate în urma incidentelor provocate de vremea severă.

Autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice, iar ANM a anunțat că avertizările vor fi actualizate în funcție de intensitatea și extinderea fenomenelor prognozate.

Detalii despre pagubele provocate de fenomenele meteo severe și bilanțul intervențiilor efectuate de pompieri sunt disponibile și în articolul:

Furtuni puternice au afectat opt județe. Zeci de locuințe au fost inundate, iar copacii căzuți au avariat mașini