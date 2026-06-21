Zile toride urmate de vijelii. Cum evoluează vremea în București și în țară până miercuri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 21 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00. Capitala va traversa o perioadă cu temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat și episoade de instabilitate atmosferică, care vor include averse torențiale, descărcări electrice și posibilă grindină.

Pe parcursul primelor zile, vremea rămâne călduroasă, cu valori termice ridicate și umezeală crescută în aer. Evoluția indică o creștere treptată a instabilității spre finalul intervalului.

În intervalul 21 iunie, ora 09:00 – 23 iunie, ora 09:00, valorile termice se mențin ridicate în Capitală. Maximele sunt prognozate între 31 și 32 de grade Celsius, iar minimele între 17 și 19 grade.

În ziua următoare, 22–23 iunie, regimul termic rămâne similar, cu vreme călduroasă și disconfort termic accentuat. ANM menționează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, nivel asociat cu disconfort resimțit mai ales în orele de după-amiază.

În perioada 23 iunie, ora 09:00 – 24 iunie, ora 09:00, sunt prognozate schimbări în evoluția vremii, cu intensificarea fenomenelor de instabilitate atmosferică. Maximele vor urca din nou la 32–33 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade.

Sunt așteptate averse de scurtă durată, cu cantități de 5–8 l/mp, însoțite de descărcări electrice frecvente. Pe alocuri pot apărea și episoade de grindină. În intervalul 24 iunie, ora 09:00 – 21:00, vremea devine instabilă în Capitală. Sunt prognozate averse torențiale, cu cantități de apă de 5–8 l/mp, izolat peste 12 l/mp, descărcări electrice și posibile căderi de grindină de dimensiuni mici și medii.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–45 km/h, iar local nu sunt excluse vijeliile. Temperatura maximă va scădea ușor, situându-se în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

Pentru întreg intervalul 21–24 iunie, ANM menține un mesaj de informare meteorologică ce vizează vremea călduroasă, disconfortul termic ridicat și perioadele de instabilitate atmosferică temporar accentuată.

Meteorologii precizează că evoluția vremii este una dinamică, iar prognoza poate fi actualizată pe parcurs. În funcție de intensificarea fenomenelor, pot fi emise avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și avertizări Cod galben valabile în intervalul 21–24 iunie, care vizează atât valul de căldură, cât și instabilitatea atmosferică. Temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în vestul și sud-vestul țării, în timp ce alte regiuni vor fi afectate de averse torențiale, vijelii și grindină.

În acest interval, vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a teritoriului, cu disconfort termic accentuat în special în vest, sud-vest și ulterior în sudul țării.

Valorile maxime vor varia semnificativ în funcție de regiune. Pe litoral și în depresiunile estice ale Transilvaniei, temperaturile vor fi de 26–28 de grade Celsius. În vest, nord-vest, centru, sud și sud-est, maximele vor urca la 31–33 de grade.

În Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei sunt prognozate valori de până la 35–36 de grade Celsius. Zonele vizate de caniculă și disconfort termic accentuat includ Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei.

Pe fondul instabilității atmosferice, sunt așteptate episoade de ploi torențiale în mai multe regiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 30–40 l/mp.

Luni, 22 iunie, sunt vizate zone din Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, unde temperaturile vor urca la 30–34 de grade, iar indicele ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

În același timp, în Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și în zonele montane sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului de până la 70 km/h, vijelii și grindină.

Meteorologii estimează că instabilitatea atmosferică se va extinde treptat marți, 23 iunie, în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri, 24 iunie, în centrul, sudul și sud-estul țării.

În aceste regiuni sunt posibile perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și grindină. Temperaturile maxime vor ajunge la 31–36 de grade Celsius, iar în vest și sud-vest va fi resimțită canicula.

În zonele montane și în vestul țării sunt așteptate episoade de instabilitate atmosferică accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii izolate. Rafalele pot atinge 50–70 km/h, iar grindina poate avea diametrul de 1–3 centimetri, în special în zonele montane și în sudul Banatului.

Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări pentru populație, în contextul temperaturilor ridicate și al valului de caniculă.

Autoritățile atrag atenția că „Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a te proteja, urmează măsurile simple, dar vitale, recomandate de medici”.

Sunt recomandate evitarea expunerii la soare în intervalul 11–18, menținerea hidratării cu 1,5–2 litri de lichide pe zi, consumul de fructe și legume proaspete, precum și evitarea băuturilor alcoolice și a activităților intense în exterior.