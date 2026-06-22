Vremea se dă urât peste cap în România. ANM anunță ploi, grindină și vijelii puternice. Prognoza meteo pentru 22 iunie-5 iulie 2026

ANM a emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni din România, valabilă de luni, 22 iunie, între orele 12:00 și 21:00. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în zone din vestul, centrul și sud-vestul țării. În paralel, prognoza ANM pentru perioada 22 iunie – 5 iulie indică o încălzire accentuată a vremii, cu temperaturi care vor ajunge până la 37 de grade Celsius în unele regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă pentru 22 iunie, între orele 12:00 și 21:00, pentru mai multe regiuni ale țării. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică va afecta zonele montane, Banatul, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu rafale care vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h. Pe arii restrânse sunt prognozate vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp. Fenomenele vor debuta în zonele montane și se vor extinde ulterior către regiunile din vestul și centrul țării.

Apoi venea subtitlul despre prognoza 22 iunie – 5 iulie și temperaturile de până la 37 de grade. Astfel, articolul avea logică jurnalistică și acoperea atât avertizarea de vreme severă, cât și tendința de încălzire anunțată de ANM.

ANM a mai emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru ziua de 23 iunie, valabilă între orele 12:00 și 21:00. Meteorologii avertizează că în zonele montane, în sudul Banatului și în vestul și nordul Olteniei sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină.

Potrivit ANM, rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 70 km/h, iar cantitățile de apă pot depăși local 40 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat și în alte regiuni ale țării.

Potrivit prognozei emise de ANM, regiunile vestice vor traversa o perioadă de încălzire accentuată după un început de săptămână mai temperat.

În Banat, temperaturile maxime vor coborî inițial spre 28-29 de grade în zilele de 22 și 23 iunie, după care vremea se va încălzi treptat. Între 24 și 26 iunie sunt estimate valori de 31-33 de grade, iar în intervalul 27 iunie – 2 iulie sunt prognozate maxime medii de 34-37 de grade, caracteristice caniculei. Minimele vor rămâne relativ constante, între 16 și 19 grade. Ploi locale sunt așteptate între 22 și 24 iunie, respectiv între 2 și 5 iulie.

Un scenariu asemănător este prognozat și pentru Crișana. După un debut cu temperaturi de 28-30 de grade, vremea va deveni tot mai caldă începând din 24 iunie. În perioada 27 iunie – 2 iulie, maximele vor atinge în medie 34-37 de grade. Temperaturile nocturne vor oscila între 15 și 19 grade, iar episoadele de ploaie vor fi mai probabile în intervalele 22-24 iunie și 3-5 iulie.

În Maramureș, încălzirea va deveni evidentă după 26 iunie. Temperaturile maxime vor urca la 32-34 de grade, iar între 29 iunie și 1 iulie sunt estimate valori medii de 35-36 de grade. Minimele vor varia între 14 și 18 grade, în timp ce probabilitatea de apariție a averselor va crește la începutul și la finalul intervalului analizat.

În Transilvania, primele zile ale intervalului vor aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu maxime de 27-29 de grade. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar spre sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie media maximelor va ajunge la 31-33 de grade.

Pe arii restrânse, între 29 iunie și 2 iulie, sunt posibile condiții de caniculă, cu valori în jurul a 34 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 16 grade, mai scăzute în depresiunile intramontane.

În Moldova, prima săptămână va aduce maxime între 28 și 30 de grade, cele mai ridicate valori fiind estimate în sudul regiunii. După 29 iunie, vremea va deveni călduroasă în toată regiunea, cu temperaturi maxime de 32-34 de grade.

La câmpie, pe suprafețe restrânse, nu este exclusă apariția caniculei. Minimele vor crește treptat de la 14-16 grade spre aproximativ 18 grade la începutul lunii iulie. Ploi locale sunt prognozate în 24 și 25 iunie, precum și în perioada 2-5 iulie.

În Dobrogea, zona continentală va avea temperaturi maxime de 30-31 de grade în prima săptămână și în jur de 32 de grade în cea de-a doua. Pe litoral, valorile termice vor fi mai moderate, între 27 și 28 de grade, cu tendință de creștere spre 30 de grade după 29 iunie.

Minimele vor varia între 16 și 18 grade, iar în apropierea mării vor ajunge frecvent la 19-20 de grade. Episoadele de ploaie sunt estimate în jurul datei de 25 iunie și în intervalul 1-5 iulie.

În Muntenia, vremea va rămâne călduroasă pe aproape toată durata intervalului. Maximele vor avea medii cuprinse între 30 și 32 de grade în prima săptămână, iar după 29 iunie vor urca la 33-35 de grade. Meteorologii nu exclud apariția unor episoade de caniculă, în special în zonele de câmpie.

Temperaturile minime vor oscila între 16 și 18 grade. Averse locale sunt prognozate în intervalele 22-25 iunie și 1-5 iulie, în timp ce în restul perioadei probabilitatea de precipitații va fi redusă.

În Oltenia, după un început cu maxime de 28-30 de grade, procesul de încălzire se va accentua din 26 iunie. Temperaturile maxime vor ajunge la 32-34 de grade, iar între 29 iunie și 5 iulie valorile medii diurne vor urca la 34-36 de grade. În anumite zone sunt așteptate condiții de caniculă.

Minimele vor varia între 16 și 19 grade. Ploi locale sunt estimate între 22 și 25 iunie și, posibil, între 2 și 5 iulie.

În zona montană, începutul intervalului va aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice, cu maxime de 18-20 de grade. Din 27 iunie, vremea se va încălzi, iar valorile diurne vor ajunge la 22-24 de grade. După 3 iulie este posibilă o nouă scădere ușoară a temperaturilor.

Minimele vor crește treptat de la 10-12 grade la aproximativ 14 grade spre începutul lunii iulie. Meteorologii estimează apariția averselor locale între 22 și 25 iunie, precum și în intervalul 1-5 iulie.

Pe ansamblu, prognoza ANM indică o perioadă caracterizată de alternanța dintre episoade de instabilitate atmosferică și un nou val de încălzire, care va aduce temperaturi caniculare în mai multe regiuni ale țării la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie.