Val de căldură peste România: unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două atenționări de cod galben pentru sâmbătă și duminică. Potrivit meteorologilor vremea va fi călduroasă, local caniculară și disconfort termic în mai multe zone ale țării.

Fenomenele vor debuta treptat, pe măsură ce temperaturile cresc de la o zi la alta, iar disconfortul termic se va accentua mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Potrivit ANM, vremea se încălzește progresiv, iar valorile termice devin ridicate pentru această perioadă. Maximele vor porni vineri de la 24 – 25 de grade pe litoral și pot ajunge la 32 de grade în vest și sud-vest, cu o tendință clară de creștere în zilele următoare.

Specialiștii arată că, pe fondul acestei evoluții, disconfortul termic va fi tot mai prezent, în special în zonele vestice și sud-vestice, unde local se vor atinge valori de caniculă. Mai exact, evoluția temperaturilor indică un episod de încălzire accentuată la nivel național.

Mai mult, duminică și luni sunt prognozate valori termice de până la 34 – 36 de grade Celsius, pe fondul intensificării masei de aer cald care va cuprinde treptat mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă sâmbătă, între orele 12 și 21. În acest interval, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, dar și în vestul Olteniei, sunt prognozate temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului.

Maximele vor varia între 30 și 34 de grade, cu valori mai ridicate în Câmpia de Vest, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș.

„Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24…25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34…36 de grade”, mai transmite ANM.

Pentru ziua de duminică, meteorologii au emis o nouă avertizare cod galben, valabilă între orele 12 și 21. Fenomenul de încălzire va afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, dar și vestul și centrul Transilvaniei, unde temperaturile vor fi ridicate pentru această dată calendaristică.

Maximele prognozate se vor situa între 31 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. În aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.