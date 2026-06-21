Debitul Dunării scade sub pragul critic al lunii iunie. Hidrologii estimează un minim de 2.700 mc/s la intrarea în țară

Debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă în următoarele zile, potrivit celei mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Specialiștii estimează că fluviul va ajunge la 2.700 metri cubi pe secundă în secțiunea Baziaș, valoare mult sub media multianuală specifică lunii iunie. Evoluția este monitorizată atent, în contextul în care nivelurile și debitele râurilor din țară rămân influențate de deficitul hidrologic și de regimul precipitațiilor.

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, este prognozat să înregistreze o scădere constantă în intervalul 21 – 28 iunie 2026, potrivit datelor publicate de INHGA. Estimările hidrologilor arată că debitul va ajunge la 2.700 metri cubi pe secundă până la finalul săptămânii viitoare.

Valoarea este semnificativ mai redusă decât media multianuală a lunii iunie, care se situează la 5.900 mc/s. Diferența evidențiază persistența unui regim hidrologic deficitar pe sectorul românesc al Dunării, informează Agerpres.

În ultimele 24 de ore, debitul fluviului la intrarea în țară a rămas staționar, fiind măsurat la 3.600 mc/s. Chiar și această valoare se situează considerabil sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Hidrologii au estimat pentru luna iunie un debit maxim al Dunării de 5.000 mc/s și un debit minim de 2.500 mc/s, ceea ce indică o amplitudine importantă a variațiilor hidrologice în această perioadă.

Datele incluse în prognoza INHGA arată că evoluția debitelor va fi diferită pe diversele sectoare ale fluviului situate în aval de Porțile de Fier.

În prima parte a intervalului analizat, debitele vor fi în scădere pe sectorul cuprins între Gruia și Turnu Măgurele. În același timp, pe tronsonul Zimnicea – Tulcea este anticipată o creștere a debitelor.

Pentru a doua parte a perioadei de prognoză, specialiștii estimează scăderi ale debitelor pe sectorul Gruia – Galați. În schimb, pe sectorul Isaccea – Tulcea, valorile sunt prognozate să rămână relativ staționare.

Aceste variații sunt influențate de aporturile hidrologice locale, de condițiile meteorologice și de dinamica fluxurilor de apă înregistrate pe întregul bazin al Dunării.

În ceea ce privește râurile interioare, prognoza INHGA indică menținerea unor debite medii zilnice în general staționare pe parcursul săptămânii viitoare.

Excepție fac cursurile de apă din estul țării, unde debitele sunt așteptate să înregistreze o tendință de scădere în prima parte a intervalului analizat.

Specialiștii avertizează însă că, pe anumite râuri din zonele de deal și de munte, sunt posibile creșteri temporare ale nivelurilor și debitelor. Aceste evoluții ar putea apărea ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, care, izolat, pot acumula cantități mai importante de apă.

Astfel de fenomene pot genera variații rapide ale debitelor pe cursurile de apă cu bazine hidrografice reduse și cu răspuns hidrologic rapid la precipitații.

Conform prognozei trimestriale emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, regimul hidrologic din luna iunie 2026 se va situa, în general, între 30% și 50% din valorile mediilor multianuale lunare.

Există însă și zone unde debitele sunt estimate la niveluri mai ridicate, cuprinse între 50% și 80% din media specifică perioadei. Aceste valori sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu și Iza, precum și pe râul Ialomița.

Niveluri similare sunt așteptate și în bazinul Jiului, cu excepția afluenților din sectorul mijlociu și inferior, precum și în bazinul superior și mijlociu al Bistriței.

De asemenea, regimul hidrologic va fi mai favorabil în bazinul mijlociu al Oltului și pe cursul mijlociu și inferior al acestui râu, unde valorile estimate depășesc nivelurile prognozate pentru majoritatea celorlalte regiuni ale țării.