Trafic îngreunat pe Podul Giurgiu–Ruse: coloane de mașini și așteptări de zeci de minute

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis sâmbătă că traficul rutier este îngreunat pe Podul Giurgiu–Ruse, pe fondul lucrărilor derulate pe partea bulgară a infrastructurii.

Situația generează coloane de autovehicule și timpi de așteptare care se pot întinde pe zeci de minute. Deși traversarea este gratuită în această zi, circulația rămâne afectată pe sensul România–Bulgaria. Autoritățile au explicat că valorile de trafic sunt influențate direct de stadiul intervențiilor tehnice de la pod. Reprezentanții CNAIR au transmis mesajul public în care au precizat:

„Atenţie, circulaţie îngreunată pe Podul Giurgiu-Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară a podului. Deşi trecerea podului Prieteniei este gratuită astăzi, autovehiculele care vor să traverseze Dunărea pe sensul România-Bulgaria sunt nevoite să aştepte zeci de minute pe pod sau pe malul românesc”, anunţă, sâmbătă, CNAIR, într-un mesaj pe social media.

Fluxul de mașini se desfășoară cu dificultate, iar coloanele se formează atât pe pod, cât și pe malul românesc al Dunării. În aceste condiții, timpii de traversare sunt prelungiți indiferent de tipul vehiculului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, partea bulgară nu a finalizat încă lucrările programate la Podul Giurgiu–Ruse. Din acest motiv, traversarea se realizează în continuare cu restricții de fluență, iar capacitatea de preluare a traficului este redusă.

Situația afectează direct circulația pe una dintre cele mai utilizate rute de legătură rutieră dintre România și Bulgaria. Podul rămâne astfel un punct de tranzit cu alternanțe frecvente între perioade de trafic normal și intervale de aglomerare.

„Partea bulgară nu a finalizat încă lucrările la podul Giurgiu-Ruse, motiv pentru care traversarea se face in continuare îngreunat”, se mai arată în mesajul transmis de CNAIR

CNAIR a precizat că autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv șofer), care traversează podul în sensul Giurgiu–Ruse beneficiază sâmbătă de scutire de la plata tarifului de trecere. Măsura este aplicată cu ocazia „Ziua Podului”, eveniment marcat anual la 20 iunie.

De asemenea, instituția a transmis că trecerile deja achitate pentru această dată își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate ulterior, într-un interval de până la 12 luni de la data achiziției. În mod obișnuit, tariful pentru autoturisme și vehicule de până la 8+1 locuri este de 15 lei. CNAIR a reamintit că această zi are o reglementare stabilită prin prevederile pct. 41 din Anexa nr. 3 a Ordinului MT nr. 1836/2018, care stabilește tarifele de utilizare pentru traversarea podului peste Dunăre pe relația Giurgiu–Ruse.