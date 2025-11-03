Românii încep deja să-și facă planurile pentru finalul de an, iar veștile sunt excelente pentru cei care iubesc sărbătorile de iarnă și vacanțele prelungite. Finalul anului 2025 și începutul anului 2026 este unul extrem de generos: două weekenduri lungi, zile libere legale și posibilitatea unei minivacanțe de până la zece zile consecutive – totul doar cu puțină planificare.

În 2025, Crăciunul pică într-o zi de joi (25 decembrie), iar a doua zi, vineri (26 decembrie), este de asemenea liberă prin lege. Astfel, angajații se vor bucura de o pauză de patru zile, între 25 și 28 decembrie, fără să fie nevoie să își ia concediu.

Luna decembrie vine cu un alt cadou: 1 decembrie – Ziua Națională a României cade într-o zi de luni, oferind românilor un prim weekend prelungit chiar la începutul lunii.

Nici începutul anului 2026 nu se lasă mai prejos. 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt zile libere legale, ceea ce înseamnă că prima săptămână din noul an începe cu un weekend de patru zile.

Anul 2026 debutează spectaculos și pentru cei care știu să-și planifice concediul. 6 ianuarie (Boboteaza) și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt, de asemenea, libere legale. Astfel, cei care își iau concediu în perioada 29–31 decembrie 2025 pot lega sărbătorile de iarnă într-o minivacanță de aproape două săptămâni, între 24 decembrie și 5 ianuarie.

Dacă adăugăm și zilele de 6 și 7 ianuarie, putem vorbi de până la zece zile libere consecutive, un adevărat vis pentru orice angajat.

1 și 2 ianuarie – Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10–13 aprilie – Paște ortodox

1 mai – Ziua Muncii

31 mai și 1 iunie – Rusalii

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie – Crăciunul

Conform Codului Muncii, angajații care lucrează în zilele declarate libere vor fi recompensați cu un spor salarial de 100%, adică ziua lucrată va fi plătită dublu.

Pe scurt, finalul anului 2025 și începutul anului 2026 se anunță perfecte pentru o pauză binemeritată. Fie că aleg un city break, o vacanță la munte sau pur și simplu relaxare acasă, românii au motive serioase să privească cu entuziasm spre sărbătorile de iarnă.