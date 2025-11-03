Din aprilie, OPEC+ a crescut treptat țintele de producție cu peste 2,7 milioane de barili pe zi – aproximativ 2,5% din oferta globală de petrol –, însă ritmul majorărilor a încetinit în octombrie și noiembrie, pe fondul îngrijorărilor legate de un potențial excedent de producție pe piață.

Discuțiile dintre statele membre OPEC+ au fost complicate de noile sancțiuni occidentale impuse Rusiei, unul dintre principalii producători ai alianței. Măsurile adoptate de Statele Unite și Regatul Unit împotriva companiilor rusești Rosneft și Lukoil ar putea limita capacitatea Moscovei de a-și crește exporturile.

Analiștii de la RBC, Rystad Energy, Commerzbank și SEB anticipaseră deja o majorare limitată a producției, de 137.000 de barili pe zi, pentru luna decembrie.

OPEC+ a redus producția timp de mai mulți ani, până în aprilie 2025, când tăierile au atins un nivel maxim de 5,85 milioane de barili pe zi: 2,2 milioane prin reduceri voluntare, 1,65 milioane de la opt state membre și 2 milioane prin reducerea colectivă a întregului grup.

Alianța continuă procesul gradual de renunțare la reducerile voluntare, în timp ce plafonul comun de tăieri, aplicabil tuturor membrilor, va rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026.

Cele mai mari rafinării de petrol din Turcia au început să achiziționeze cantități mai mari de petrol non-rus, ca urmare a celor mai recente sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit asupra exporturilor energetice ale Rusiei, potrivit unor surse din industrie.

Turcia se numără printre principalii importatori de țiței rusesc, alături de China și India, însă tendința actuală indică o diversificare mai rapidă a surselor de aprovizionare, similară cu cea din India, ca urmare a creșterii presiunilor internaționale menite să limiteze veniturile Moscovei utilizate pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Una dintre cele mai mari rafinării din Turcia, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), deținută de compania azeră SOCAR, a achiziționat recent patru transporturi de petrol provenind din Irak, Kazahstan și alți producători non-ruși, cu livrare programată în decembrie. Potrivit calculelor Reuters, aceste volume însumează între 77.000 și 129.000 de barili pe zi, ceea ce va reduce semnificativ proporția petrolului rusesc utilizat de STAR.

Datele firmei de analiză Kpler arată că, în lunile septembrie și octombrie, aproape întreaga producție procesată de rafinăria STAR – aproximativ 210.000 de barili pe zi – provenea din Rusia.

Și cealaltă mare rafinărie turcă, Tupras, își mărește achizițiile de petrol non-rus, inclusiv sortimente irakiene comparabile cu tipul rusesc Urals. Surse din industrie indică că Tupras ar putea opri complet importurile de țiței rusesc la una dintre rafinăriile sale, pentru a putea continua exporturile de combustibil către Europa fără a încălca noile sancțiuni ale Uniunii Europene.

În prezent, Turcia importă aproximativ 669.000 de barili de petrol pe zi, dintre care 47% (317.000 bpd) provin din Rusia. În aceeași perioadă a anului trecut, importurile totale erau de 580.000 bpd, din care 333.000 bpd proveneau din Rusia, potrivit datelor Kpler.

SOCAR a refuzat să comenteze informațiile, iar Tupras nu a răspuns solicitărilor Reuters.