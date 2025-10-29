Evoluția prețurilor la carburanți din luna octombrie arată o tendință clară de creștere. Conform platformelor care monitorizează zilnic variațiile din stațiile de alimentare, benzina s-a scumpit în ultimele două săptămâni cu aproximativ 11–12 bani pe litru.

Motorina a avut o evoluție mai stabilă, însă și în acest caz s-au înregistrat mici creșteri, indicând o direcție generală ascendentă.

Specialiștii din domeniul energiei explică faptul că variațiile recente au fost influențate de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale ale țițeiului și evoluțiile de pe piața valutară. În condițiile în care barilul de petrol a atins, la nivel global, valori mai ridicate, efectele s-au propagat rapid și la nivelul stațiilor de alimentare din România.

În prezent, prețul mediu al benzinei standard se apropie de 7,6 lei pe litru, în timp ce motorina se menține în jurul pragului de 7,7 lei.

Diferențele dintre rețelele de distribuție rămân reduse, însă tendința generală este aceea de creștere graduală, semn că presiunea asupra costurilor de transport se va menține și în perioada următoare.

O nouă provocare pentru șoferi ar putea apărea la începutul anului viitor, când Guvernul are în plan o majorare de 10% a accizei aplicate carburanților. Măsura este prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și, potrivit estimărilor, ar putea determina o scumpire de aproximativ 30 de bani pe litru, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

Astfel, prețurile de la pompă ar putea depăși pragul de 8 lei, un nivel care ar marca una dintre cele mai mari valori înregistrate în ultimii ani. Impactul ar putea fi resimțit nu doar de șoferi, ci și la nivel economic general, întrucât creșterea costurilor de transport tinde să se reflecte în prețurile produselor alimentare și nealimentare.

Surse din mediul economic atrag atenția că, în lipsa unor măsuri de compensare sau de sprijin, majorarea accizelor ar putea accentua presiunea asupra bugetelor familiilor.

Reprezentanții companiilor de transport au avertizat deja că o creștere de 30 de bani pe litru ar genera costuri suplimentare semnificative, în special pentru operatorii care lucrează cu volume mari de combustibil.

Analiza evoluției prețurilor la combustibili în ultimii zece ani arată o creștere constantă, fără perioade de scădere de durată. În intervalul 2016–2017, un litru de benzină sau motorină se putea cumpăra cu mai puțin de 5 lei.

De atunci, însă, prețurile au urmat un trend ascendent, influențat de factori economici interni și externi, de modificările fiscale, dar și de fluctuațiile pieței globale a petrolului.

Chiar dacă în anumite perioade s-au înregistrat scăderi temporare – cum s-a întâmplat în timpul pandemiei, când cererea a scăzut drastic – revenirea a fost rapidă, iar nivelurile actuale sunt printre cele mai ridicate din regiune.