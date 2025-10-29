Noua Directivă privind permisele auto, aprobată pe 29 septembrie 2025, introduce o extindere a limitelor de greutate, pentru prima dată după zeci de ani. Măsura vine în contextul creșterii numărului de vehicule electrice și cu tehnologii alternative, care au o greutate semnificativ mai mare față de modelele convenționale.

Conform noilor prevederi, șoferii cu permis categoria B vor putea conduce vehicule cu o greutate de până la 4.250 kg, iar în anumite condiții speciale până la 5.000 kg. Până în prezent, permisul de categoria B permitea conducerea vehiculelor de maximum 3,5 tone. Modificarea vine ca o adaptare la realitatea tehnologică actuală, în care bateriile și sistemele electrice adaugă sute de kilograme mașinilor moderne, în special celor de tip camper, furgonetelor cu celule de combustie sau transportoarelor electrice.

Consiliul UE a decis ca noul prag de 4.250 kg să ofere mai multă flexibilitate șoferilor privați și profesioniștilor, fără ca aceștia să fie nevoiți să obțină permisul C1 pentru camioane ușoare. Scopul este modernizarea legislației fără a introduce bariere administrative inutile.

Noile reguli se aplică doar celor care îndeplinesc anumite condiții. Pentru a conduce un vehicul de până la 4,25 tone, șoferul trebuie să dețină permis categoria B de cel puțin doi ani și să urmeze o instruire suplimentară. Aceasta va include elemente legate de manevrabilitatea vehiculelor grele, distanțele de frânare și siguranța la transport. După absolvirea cursului, permisul va fi completat cu un cod special, similar actualului B96.

Regula se extinde asupra vehiculelor electrice, pe gaz sau hidrogen, dar și asupra autocaravanelor și mașinilor de intervenție ușoare. Ea se aplică atât vehiculului individual, cât și ansamblurilor cu remorcă, atâta timp cât masa totală nu depășește 4.250 kg.

Directiva introduce și o excepție pentru vehiculele cu propulsie alternativă, electrice, pe hidrogen sau gaz, care pot ajunge până la 5.000 kg. Greutatea suplimentară trebuie să provină exclusiv din sistemul de propulsie. Pentru această categorie este necesară o instruire suplimentară, axată pe tehnologiile de înaltă tensiune, reîncărcare și stabilitate dinamică.

Autoritățile europene consideră această măsură una de tranziție, aplicabilă până când bateriile și sistemele energetice vor deveni mai ușoare. Vehiculele care se încadrează în această categorie nu vor putea fi utilizate pentru transport comercial de mărfuri, iar masa totală, inclusiv remorca, nu poate depăși 5 tone.

Schimbarea aduce beneficii importante pentru cei care dețin un camper, transportoare electrice și vehicule de intervenție. Mulți dintre aceștia erau nevoiți să obțină permis de camion doar pentru a putea conduce mașini care depășeau cu puțin limita de 3,5 tone, un proces costisitor și birocratic. Noile reguli vor simplifica semnificativ acest proces.

Decizia este salutată și de industria auto, care o consideră un pas firesc în tranziția către mobilitatea electrică. Constructorii europeni susțin că noile limite oferă mai multă libertate utilizatorilor și reduc presiunea administrativă, facilitând adoptarea vehiculelor nepoluante.

Deși apropiate ca valori, cele două limite au scopuri diferite. Cea de 4,25 tone se aplică unei game largi de vehicule, de la furgonete electrice până la autocaravane, și vizează utilizarea practică, generală. În schimb, cea de 5 tone este rezervată vehiculelor ecologice, fiind menită să compenseze greutatea suplimentară a bateriilor și sistemelor alternative.

Ambele praguri impun condiția a doi ani de experiență de conducere și o instruire specifică, însă aplicarea lor depinde de fiecare stat membru. Unele țări ar putea adopta doar regula de 4,25 tone, în timp ce altele, precum Germania sau Olanda, vor merge până la 5 tone.

Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să transpună aceste modificări în legislațiile naționale. Germania, de exemplu, are termen până în 2030 pentru a adapta regulamentul privind permisele de conducere. Abia după această etapă, școlile de șoferi vor putea oferi cursuri dedicate și elibera noile coduri europene.

Specialiștii atrag însă atenția că noile reguli nu se aplică transportului comercial. Șoferii care efectuează transporturi de marfă sau activități profesionale rămân obligați să dețină categoriile C și CPC (Certificat Profesional de Conducător Auto). Modificările se adresează exclusiv șoferilor privați și celor din sectorul necomercial.

Printre modelele vizate de extinderea noilor limite se numără Mercedes eSprinter, Ford E-Transit, camper-ele electrice construite pe șasiu Fiat Ducato sau MAN-TGE, precum și microbuzele comunale sau autospecialele de intervenție ușoare. Pentru mașinile clasice pe benzină sau motorină nu se produc schimbări: limita rămâne neschimbată, la 3.500 kg.