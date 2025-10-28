Marți, 28 octombrie, Petrom – principalul furnizor de carburanți din România – a operat o nouă majorare a prețurilor la benzină și motorină.

La fel ca în celelalte ajustări de preț din această lună, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit cu încă 4 bani pe litru.

Conform datelor publicate de peco-online, marți, în stațiile Petrom din București, prețul unui litru de benzină standard varia între 7,39 și 7,45 lei, iar cel al motorinei standard se situa între 7,59 și 7,64 lei.

Marți, la stația Petrom din zona Vitan, benzina standard era comercializată cu 7,43 lei litrul, iar motorina standard cu 7,63 lei litrul.

Ultima majorare de preț a fost aplicată sâmbătă, 25 octombrie, când atât benzina, cât și motorina au înregistrat o creștere de 4 bani pe litru.

Pe 24 octombrie, vineri, Petrom a aplicat prima scumpire din luna curentă, după o perioadă în care prețurile fuseseră reduse de șapte ori consecutiv.

Cea mai recentă ieftinire a fost înregistrată marți, 21 octombrie, când motorina standard s-a ieftinit cu 4 bani pe litru, iar prețul benzinei standard a rămas la același nivel.

Datele peco-online arată că, față de luna anterioară, prețul mediu al benzinei s-a redus cu aproximativ 1,9%, astfel încât un plin de 50 de litri este acum cu circa 7 lei mai ieftin decât în urmă cu o lună.

Pentru motorină, prețul mediu pe litru a înregistrat o scădere de aproximativ 1,8%, astfel încât un rezervor plin de 50 de litri este acum mai ieftin cu aproximativ 7 lei față de acum 30 de zile.

Cotațiile petrolului au înregistrat marți o scădere, după ce intenția OPEC de a majora producția a temperat entuziasmul generat de posibilitatea unui acord comercial între SUA și China, în timp ce investitorii au analizat impactul real al sancțiunilor impuse Rusiei.

La ora 03:59 GMT, contractele futures pentru țițeiul Brent au coborât cu 3 cenți, stabilizându-se la 65,59 dolari pe baril. Contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate din Statele Unite au pierdut 5 cenți, atingând un preț de 61,26 dolari pe baril.

Potrivit a patru surse apropiate negocierilor, OPEC+ – formată din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, inclusiv Rusia – acționează ca un factor de temperare a prețurilor, pregătind o creștere moderată a producției în decembrie.