Potrivit ultimului Barometru al Securității Energetice, realizat de INSCOP Research în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025, la comanda Strategic Thinking Group, 30,9% dintre români ar alege să cumpere un autoturism hibrid dacă ar avea resurse financiare suficiente. Alte opțiuni preferate sunt: motorină – 19,9%, electric – 18,6%, benzină – 18,1%, GPL – 6,3%, iar 3,7% nu și-au exprimat o preferință. Procentul respondenților care nu au oferit un răspuns este de 2,5%.

Analiza socio-demografică arată că votanții USR, persoanele cu venituri ridicate și cei cu studii superioare optează mai frecvent pentru automobile hibride. Autoturismele pe motorină sunt preferate în special de respondenții cu studii primare și cu venituri foarte mici, în timp ce mașinile electrice atrag mai mult votanții PNL și persoanele cu vârste între 30 și 45 de ani.

În cazul automobilelor pe benzină, opțiunea este mai populară printre votanții AUR, persoanele cu vârste între 45 și 60 de ani și respondenții cu venituri foarte reduse.

Acest sondaj reflectă tendințele de consum ale românilor în materie de mobilitate și orientarea către soluții mai ecologice și eficiente energetic.

− Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat INSCOP Research la comanda Strategic Thinking Group

− Datele au fost culese în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025.

− Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

− Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

− Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul Securității Energetice, ajuns la ediția a cincea, va fi prezentat în cadrul unui eveniment ce va avea loc pe 28 octombrie, la Academia de Studii Economice din București, începând cu ora 10:00, ca parte a seriei de conferințe NewMoneyTalks.

Evenimentul este organizat cu sprijinul ASE București, Romgaz, OMV Petrom, PPC Renewables și Rezolv Energy și va oferi participanților o analiză detaliată a tendințelor și percepțiilor românilor privind securitatea energetică.

Prezentarea cercetării sociologice va fi urmată de o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice competente, ai companiilor, ai mediului academic, experți și reprezentanți ai mass-media.

Cele mai importante subiecte abordate în cadrul Barometrului Securității Energetice:

1. Impactul războiului din Ucraina asupra crizei energetice – percepții privind legătura dintre conflict și scumpirile la energie.

2. Exploatarea gazelor din Marea Neagră (Neptun Deep) – beneficii economice, independență energetică

3. Relații regionale și solidaritate energetică – sprijin pentru Republica Moldova și Ucraina, dar și mecanisme de ajutor reciproc în cadrul UE.

4. Sursele de energie și independența energetică – opinia publică despre energia regenerabilă, nucleară, gaze naturale și alte surse.

5. Prețurile la energie și carburanți – cauzele percepute ale scumpirilor și responsabilitatea statului, companiilor sau factorilor internaționali.

6. Politici guvernamentale și reglementare – plafonarea prețurilor, subvenții, ajutoare pentru consumatori și opțiuni privind piața reglementată vs. liberă.

7. Consumatori vulnerabili și sprijin social – definirea vulnerabilității energetice și preferința între ajutoare directe sau măsuri pentru eficiență energetică.

8. Rolul statului vs. companiile private în sectorul energetic

9. Schimbarea furnizorilor de energie – deschiderea consumatorilor către oferte alternative pentru gaze naturale și electricitate.

Prezentarea grafică a datelor este disponibilă aici: Barometrul Securității Energetice, ediția a cincea