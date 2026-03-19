Potrivit barometrului securității naționale realizat de INSCOP, aproximativ 40% dintre români sunt de acord ca România să intre sub „umbrela nucleară” a Franței, în timp ce peste jumătate se declară total împotrivă. În ceea ce privește găzduirea efectivă a armelor nucleare ale Franței pe teritoriul României, aproape 70% dintre cei chestionați se opun categoric acestei idei.

În contextul ofertei lansate de președintele Franței, Emmanuel Macron, de a extinde „umbrela nucleară” franceză în mai multe țări europene, 22,2% dintre români s-ar declara total de acord ca România să participe la un astfel de proiect, iar 17,1% ar fi mai degrabă de acord. Pe de altă parte, 13,8% sunt mai degrabă împotrivă, iar 37,2% sunt total împotrivă. Un procent de 9% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0,7% nu au răspuns.

Sociologii de la INSCOP notează că sprijinul pentru acest proiect european este mai mare în rândul votanților PNL și USR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București și din orașele mari. Dezacordul se manifestă mai pronunțat printre votanții AUR, persoanele peste 60 de ani și locuitorii din orașele mici.

Întrebați în ce măsură sunt de acord cu găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul României, 12,6% dintre participanți s-au declarat total de acord, iar 12,1% mai degrabă de acord. În schimb, 16% sunt mai degrabă împotrivă, iar 52,9% sunt total împotrivă. Un procent de 5,6% nu au putut răspunde sau nu au știut, iar 0,7% nu au răspuns.

La fel ca în cazul participării la „umbrela nucleară”, sprijinul pentru găzduirea armelor nucleare franceze este mai mare în rândul votanților PNL și USR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București. Dezacordul este mai ridicat printre votanții AUR, persoanele peste 60 de ani și cei cu educație medie.

Sondajul arată, totodată, că majoritatea românilor consideră că țara noastră trebuie să continue să facă parte din organizațiile internaționale existente, precum NATO și Uniunea Europeană, și că, în contextul tensiunilor geopolitice actuale, România ar trebui să se orienteze către Vest.

Cercetarea realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group a fost desfășurată în două valuri, între 23 și 27 februarie 2026, respectiv între 3 și 13 martie 2026. Metoda utilizată a fost interviul prin intermediul chestionarului, iar datele au fost colectate prin metoda CATI, adică interviuri telefonice, fiecare eșantion cuprinzând 1.100 de persoane.

Eșantioanele au fost construite astfel încât să fie reprezentative pentru principalele categorii socio-demografice relevante, precum sex, vârstă și ocupație, pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor pentru fiecare eșantion este de ±2,9%, la un grad de încredere de 95%.