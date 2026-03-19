România se confruntă de ani de zile cu o colectare slabă a veniturilor fiscale, iar impactul se reflectă direct în nivelul ridicat al deficitului bugetar. În timp ce autoritățile caută soluții prin majorări de taxe, specialiștii EY susțin că o administrare mai eficientă ar putea avea efecte similare fără costuri suplimentare pentru contribuabili.

„România se confruntă de ani buni cu una dintre cele mai mari probleme structurale ale sistemului fiscal: colectarea slabă a taxelor. Discuția publică s-a concentrat de ani de zile pe gap-ul de TVA, unde România are cel mai mare decalaj din Uniunea Europeană. Mult mai puțin analizată este însă o altă problemă: gap-ul geamăn, de impozit pe profit!”

Potrivit analizei, veniturile fiscale ale României reprezintă doar 27-28% din PIB, mult sub media europeană de peste 40%, ceea ce indică atât probleme structurale, cât și deficiențe administrative.

Conceptul de „tax gap” evidențiază diferența dintre taxele care ar trebui colectate și cele efectiv încasate. România înregistrează cel mai mare decalaj la TVA din UE, estimat la 30-35%, față de doar 6-7% media europeană.

„Estimările Comisiei Europene arată că TVA gap în România este de aproximativ 30-35% versus media UE, de circa 6-7%. Veniturile anuale din TVA sunt de aproximativ 120 miliarde lei. Dacă România ar avea un nivel de colectare similar cu media UE, veniturile suplimentare ar putea ajunge la 30-35 miliarde lei anual din acest impozit.”

Pe lângă TVA, o problemă mai puțin discutată este cea a impozitului pe profit, unde România înregistrează un decalaj similar, de aproximativ 30-35%, comparativ cu 10-11% în UE.

Potrivit specialiștilor, reducerea acestor decalaje ar avea un impact direct asupra deficitului.

„Reducerea decalajului până la media UE ar putea aduce, teoretic, circa 6 -7 miliarde lei anual în plus la buget doar din reducerea gap-ului pe impozit pe profit până la media UE, iar deficitul ar fi scăzut cu aproximativ 0,3 – 0,4% din PIB.”

În total, îmbunătățirea colectării TVA și a impozitului pe profit ar putea aduce între 31 și 37 de miliarde de lei anual la buget.

„Reducerea TVA gap cu 25-30 miliarde lei plus reducerea gap-ului pe impozit pe profit cu 6-7 miliarde lei, ar fi dus totalul potențial undeva la 31-37 miliarde de lei anual.”

Experții EY subliniază că România ar putea reduce presiunea pe creșterea taxelor dacă ar îmbunătăți colectarea, prin reforme administrative și digitalizarea sistemului fiscal.

„Aceste estimări, desigur, sunt foarte aproximative (…) însă direcția e clară: dacă România ar ajunge doar la media europeană în privința colectării TVA și a impozitului pe profit, deficitul bugetar ar scădea cu zeci de miliarde de lei anual.”

În acest context, analiza sugerează că problema deficitului nu ține doar de nivelul cheltuielilor, ci și de eficiența cu care statul reușește să colecteze veniturile existente.