Conform datelor, 8 din 10 votanți PSD își doresc ca partidul lor să rămână la guvernare. Jumătate dintre votanții USR consideră că social-democrații ar trebui să continue să facă parte din Executiv, arată cel mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri.

În ansamblu, 55,7% dintre respondenți își doresc ca PSD să iasă de la guvernare, în timp ce 37,3% cred că partidul ar trebui să rămână la putere, iar 7% nu știu sau nu au oferit un răspuns.

Analizând pe partide, 81% dintre votanții PSD susțin menținerea partidului la guvernare, iar doar 17% cred că ar trebui să iasă din Executiv. În rândul votanților altor formațiuni, opiniile sunt mai împărțite: peste jumătate dintre votanții PNL (52%) consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce 42% susțin ieșirea social-democraților.

Cel mai surprinzător rezultat se înregistrează în cazul votanților USR, dintre care 46% cred că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar un procent apropiat susține plecarea acestuia. Cea mai puternică opoziție față de PSD se regăsește în rândul votanților AUR: 79% consideră că partidul ar trebui să părăsească guvernarea, iar doar 19% cred că ar trebui să rămână.

INSCOP a prezentat rezultatele sondajului realizat în perioada 2–6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, cu un grad de încredere de 95%. Conform datelor, AUR rămâne partidul cu cele mai mari intenții de vot pentru alegerile parlamentare și ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL împreună, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat luni. Rezultatele se referă la respondenții care și-au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vor merge sigur la vot sau nu, adică 73,5% din totalul participanților.

Intențiile de vot pentru principalele formațiuni politice sunt următoarele:

AUR: 38% (față de 40,9% în ianuarie 2026, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie, 1% în mai 2025)

PSD: 2% (față de 18,2% în ianuarie 2026, 19,5% în noiembrie 2025, 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie, 17,4% în mai 2025)

PNL: 5% (față de 13,5% în ianuarie 2026, 14,6% în noiembrie 2025, 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie, 16% în mai 2025)

USR: 4% (față de 11,7% în ianuarie 2026, 12,3% în noiembrie 2025, 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai 2025)

UDMR: 4% (față de 4,9% în ianuarie 2026, 4,8% în noiembrie 2025, 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai 2025)

SENS: 3,6% (față de 4% în ianuarie 2026, 3,2% în noiembrie 2025, 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie 2025)

SOS România: 3% (față de 2,8% în ianuarie 2026, 1,7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie 2025)

POT: 3% (față de 5% în ianuarie 2026, 3,1% în noiembrie 2025, 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie 2025)

Alt partid: 6% (față de 1,1% în ianuarie 2026, 1,8% în noiembrie 2025, 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie 2025)

Independent: 4% (față de 2% în ianuarie 2026, 1% în noiembrie 2025, 1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie 2025)

Sondajul arată că AUR ar fi votat de 38% dintre alegători în martie 2026, în scădere față de 40,9% în ianuarie 2026, dar la același nivel înregistrat și în noiembrie 2025.