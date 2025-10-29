Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) a avertizat că marii constructori europeni, printre care Volkswagen, Fiat, Peugeot, BMW și Mercedes, lucrează deja pe stocuri minime de cipuri și ar putea opri activitatea „în câteva zile”.

Directoarea generală a ACEA, Sigrid de Vries, a declarat că oprirea liniilor de producție este iminentă dacă nu se găsește o soluție diplomatică rapidă. Ea a subliniat că industria auto funcționează în prezent „prin stocuri de rezervă”, dar acestea se epuizează accelerat, iar unele fabrici se pregătesc deja de întreruperi.

„Oprirea activității pe linie ar putea fi la doar câteva zile distanță. Îi îndemnăm pe toți cei implicați să își intensifice eforturile pentru a găsi o soluție diplomatică pentru a ieși din această situație critică”, a declarat directoarea generală, Sigrid de Vries, potrivit The Guardian.

Criza a izbucnit după ce Beijingul a interzis exporturile de cipuri Nexperia la începutul lunii octombrie, ca răspuns la decizia guvernului olandez de a prelua compania și de a-l suspenda pe directorul său executiv chinez. Măsura a fost luată la solicitarea autorităților americane, care au invocat motive de securitate.

Deși majoritatea semiconductorilor Nexperia sunt fabricați în Europa, aproximativ 70% dintre aceștia sunt ambalați în China, ceea ce face imposibilă livrarea completă către clienții europeni.

Companiile auto din Marea Britanie, UE și Japonia – inclusiv Volvo, Volkswagen, Honda și Nissan – au avertizat că interdicția ar putea opri producția în următoarele zile.

Directorul executiv al Mercedes-Benz, Ola Källenius, a anunțat că firma caută furnizori alternativi de semiconductori la nivel global. În Japonia, un reprezentant al Nissan, Guillaume Cartier, a spus că producătorul este „acoperit doar până în prima săptămână din noiembrie”, după care activitatea ar putea fi afectată.

De Vries a explicat că, deși există surse alternative de aprovizionare, „ar putea dura luni de zile pentru a construi capacitate suplimentară”, iar industria nu are acest timp la dispoziție.

Guvernul olandez a justificat preluarea companiei Nexperia prin „deficiențe de guvernanță”. În replică, Beijingul a suspendat exporturile către Europa. O delegație de nivel înalt din China urmează să sosească la Bruxelles vineri, pentru discuții menite să detensioneze situația.

Între timp, președintele Xi Jinping și Donald Trump sunt așteptați să semneze un acord comercial în marja unui summit din Coreea de Sud, care ar putea suspenda temporar interdicțiile asupra exporturilor de materiale rare. Nu este însă clar dacă acest acord va acoperi și livrările către Uniunea Europeană.

Penuria de cipuri și restricțiile impuse de China privind exportul de pământuri rare – esențiale pentru fabricarea componentelor electronice din automobile – amenință întreaga industrie auto europeană. Magneții fabricați din aceste materiale sunt folosiți la sistemele de geamuri, portiere și portbagaje, iar cipurile controlează funcțiile electronice vitale ale mașinilor moderne.

Potrivit ACEA, dacă blocajul persistă, producția auto europeană ar putea fi paralizată complet în câteva zile, iar efectele economice ar fi resimțite în întregul lanț de furnizori din industrie.