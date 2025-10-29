Motorul diesel, cândva considerat un exemplu de eficiență și rezistență, se află într-un declin evident în Europa. În Germania, una dintre cele mai mari piețe auto de pe continent, datele Autorității Federale de Transport Auto (Kraftfahrtbundesamt) arată că doar 17% dintre mașinile nou înmatriculate în prezent sunt alimentate cu motorină. În urmă cu zece ani, procentul depășea 50%, semnalând o transformare profundă a pieței.

Această schimbare nu s-a produs peste noapte. Scandalul emisiilor din 2015 a marcat începutul unei perioade de pierdere a încrederii în tehnologia diesel. Ulterior, reglementările europene tot mai stricte privind emisiile de dioxid de carbon și oxizi de azot au făcut ca producția de astfel de motorizări să devină din ce în ce mai costisitoare.

Potrivit unui studiu realizat de ADAC și citat de publicația HNA, oferta de autoturisme diesel a scăzut cu peste 50% în ultimul deceniu, spun cei de la Ziarul Românesc.

Cele mai afectate sunt mașinile de oraș și modelele din segmentul mic. În urmă cu zece ani, existau pe piață 47 de modele diesel în această categorie, însă astăzi niciunul nu mai este disponibil. În clasa compactă, numărul versiunilor diesel a scăzut de la 89 la aproximativ 50, iar în segmentul mediu oferta s-a redus la jumătate.

Producătorii auto renunță treptat la versiunile pe motorină, preferând să investească în tehnologii hibride și electrice.

Un exemplu semnificativ este BMW, care a redus considerabil gama de modele diesel din portofoliu. În cazul Seriei 3, de exemplu, dacă în urmă cu un deceniu existau 14 versiuni pe motorină, acum mai pot fi comandate doar patru.

Situația este similară și în cazul break-urilor de clasă medie, unde oferta s-a restrâns de la 16 la cinci modele. În schimb, segmentul vehiculelor comerciale și al furgonetelor continuă să prefere dieselul, datorită avantajelor legate de cuplul ridicat și autonomia mare.

Reprezentanții ADAC arată că scăderea interesului pentru diesel nu este determinată doar de reglementările legislative, ci și de schimbarea preferințelor cumpărătorilor.

„Încrederea în motoarele diesel a fost serios afectată după scandalul emisiilor, chiar dacă versiunile moderne sunt mult mai curate”, explică experții organizației.

Unul dintre motivele principale pentru care producătorii renunță la motoarele diesel în gama mică îl reprezintă costurile ridicate de dezvoltare. Respectarea normelor actuale de poluare implică dotarea fiecărui motor cu sisteme complexe, precum filtrul de particule, recircularea gazelor arse și tehnologia SCR pentru reducerea oxizilor de azot.

Toate aceste elemente cresc considerabil prețul final al vehiculului, iar cumpărătorii de mașini mici nu sunt dispuși să suporte diferența.

Pe lângă costurile inițiale mai mari, și întreținerea devine tot mai costisitoare. În unele orașe europene au fost introduse restricții de circulație pentru vehiculele diesel, ceea ce îi descurajează pe potențialii clienți. Platforma AutoScout24 notează că „pentru mulți șoferi, dieselul a devenit o opțiune complicată – scumpă, limitată de reglementări și cu tot mai puține avantaje practice”.

Chiar dacă motoarele diesel moderne oferă performanțe remarcabile și emisii mai reduse decât în trecut, schimbarea direcției industriei auto pare ireversibilă. Producătorii investesc masiv în propulsii electrice și hibride, în timp ce cererea pentru diesel scade constant.