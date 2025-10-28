Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, marți, o suplimentare semnificativă a bugetului Programului „Rabla 2025” destinat persoanelor fizice, prin adăugarea a 45 de milioane de lei pentru finanțarea achiziției de autovehicule termice și hibride. Decizia vine ca urmare a cererii foarte mari pentru această categorie, după ce fondurile disponibile în prima etapă a programului au fost epuizate în timp record.

„În contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice”, a transmis instituția.

AFM precizează că redistribuirea fondurilor se face prin scăderea bugetului alocat mașinilor electrice, segment care, deși are sprijin consistent, a înregistrat un ritm mai lent de utilizare a sumelor disponibile. Practic, banii nefolosiți din componenta electrică – fie din rezervări nefinalizate, fie din proiecte abandonate – sunt redirecționați către componenta clasică.

„Dorim să oferim o nouă şansă celor care nu au reuşit să se înscrie în prima etapă. O parte din fondurile alocate autovehiculelor electrice rămase neutilizate, precum şi sumele rezervate pentru care nu s-au finalizat paşii procedurali conform ghidului de finanţare, vor fi puse la dispoziţie pentru noi înscrieri. Astfel, 45 de milioane de lei sunt transferate către componenta clasică a programului – pentru autovehicule pe benzină sau hibride – pentru ca mai mulţi români să poată beneficia de sprijin pentru achiziţia unei maşini noi, mai puţin poluante”, a explicat președintele AFM, Florin Bănică.

Persoanele fizice care doresc să beneficieze de sprijinul financiar vor putea aplica începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor. Înscrierile se realizează exclusiv online, prin aplicația informatică AFM.

În paralel, componenta pentru achiziția de autovehicule electrice rămâne deschisă, însă cu un buget revizuit. Autoritatea subliniază că, în ciuda ajustării, sprijinul pentru tranziția spre mobilitatea verde rămâne o prioritate strategică.

Ecotichetul acordat prin „Rabla 2025” variază în funcție de tipul de motorizare:

18.500 lei – pentru autovehicule 100% electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei – pentru vehicule plug-in hibride și motociclete electrice;

12.000 lei – pentru autovehicule hibride convenționale;

10.000 lei – pentru autovehicule cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

De asemenea, persoanele fizice pot beneficia și de ecobonusuri suplimentare pentru casarea unui număr mai mare de vehicule vechi, stimulând astfel scoaterea din uz a mașinilor poluante.

Ediția 2025 a programului „Rabla” pentru persoane fizice dispune de un buget total de 200 de milioane de lei, însă fondurile pentru autovehiculele termice și hibride s-au consumat integral în doar 13 minute de la lansarea etapei din 30 septembrie 2025.

Această viteză de epuizare a bugetului arată că, în pofida sprijinului consistent pentru mașinile electrice, românii rămân orientați preponderent către soluțiile clasice de mobilitate, mai accesibile și cu o infrastructură de alimentare matură.