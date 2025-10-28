Înmatriculările de autoturisme noi în România au înregistrat o scădere semnificativă în primele nouă luni din 2025, în contrast cu evoluția pozitivă a pieței europene, care a consemnat un avans modest. În timp ce piața auto din Uniunea Europeană a crescut ușor, România a raportat o contracție de aproape 6%. Pe de altă parte, Dacia continuă să performeze, marcând una dintre cele mai mari creșteri la nivel european.

Potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în Uniunea Europeană s-au înmatriculat, între ianuarie și septembrie 2025, 8.057.335 de autoturisme, ceea ce reprezintă o creștere de 0,9% față de aceeași perioadă din 2024. „Din totalul înmatriculărilor, 1.300.187 de unități au fost full electrice (+24,1%) și 3.515.993 au fost vehicule hibride (+24,3%)”, arată raportul ACEA. În luna septembrie, piața auto europeană a consemnat o creștere de 10%, ajungând la 888.672 unități.

În timp ce Spania a raportat o creștere puternică de +14,8%, alte piețe importante precum Franța (-6,3%), Germania (-0,3%) și Italia (-2,9%) au înregistrat reculuri. România se plasează pe locul 15 în UE, cu 108.770 de autoturisme noi înmatriculate, în scădere cu -5,8% comparativ cu perioada similară din 2024.

Din total, 5.424 de mașini au fost complet electrice, în scădere accentuată cu -26,5%, în timp ce 53.569 de unități au fost modele hibride, segment care a crescut cu +23,9%.

Pe plan european, grupul Volkswagen rămâne lider, cu 2.654.576 unități noi înmatriculate (+4,4%), urmat de Stellantis, care a înregistrat o scădere de -5,6%, la 1.464.419 unități, și de Grupul Renault, care a crescut cu +6,9%, totalizând 1.003.085 unități.

Din acest total, Dacia a avut o performanță notabilă, cu 449.634 de mașini noi înmatriculate, în urcare cu +5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ford a consemnat o evoluție stabilă, cu 326.985 de autoturisme vândute, un nivel apropiat de cel din 2024.

Așadar, în timp ce piața europeană pare să-și mențină echilibrul, România traversează o perioadă de corecție după anii de creștere rapidă.

Scăderea segmentului electric și avansul celui hibrid reflectă o reorientare a consumatorilor către soluții de tranziție energetică, într-un context economic marcat de incertitudine și costuri în creștere.