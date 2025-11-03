În trafic, fiecare intersecție reprezintă un test de atenție, iar acordarea priorității este una dintre cele mai importante reguli de circulație. Codul Rutier stabilește o ordine clară a factorilor care decid cine trece primul — însă, în practică, confuziile rămân frecvente.

Mulți conducători auto încă se bazează pe ideea că „dacă am intrat primul, am prioritate”. În realitate, această afirmație este valabilă doar în anumite situații și poate deveni chiar motiv de amendă dacă este aplicată greșit.

Conform regulilor actualizate în Codul Rutier 2025, prioritatea într-o intersecție se stabilește astfel:

-Semnalele agentului de circulație — acestea anulează orice alt indicator sau semafor;

-Vehiculele de urgență (poliție, ambulanță, pompieri) atunci când folosesc semnalele luminoase și sonore;

-Culoarea semaforului — verde înseamnă liber la trecere, roșu sau galben impun oprirea;

-Semnalele luminoase ori sonore speciale, cum ar fi cele de la trecerile de cale ferată;

-Indicatoarele de circulație, precum „Stop”, „Cedează trecerea” sau „Drum cu prioritate”;

-Marcajele rutiere;

-Regulile generale, aplicabile doar în lipsa semnelor și semafoarelor (de exemplu, regula priorității de dreapta).

În esență, șoferii trebuie să urmeze această ierarhie: dacă semaforul funcționează, el are prioritate asupra indicatorului; dacă semaforul nu funcționează, se respectă indicatoarele; dacă lipsesc și acestea, se aplică regulile de bază ale circulației.

Deși pare logic ca vehiculul aflat deja în intersecție să fie lăsat să iasă, nu este vorba despre o regulă generală, ci despre o obligație temporară impusă de lege pentru evitarea blocajelor.

Articolul 101, alineatul (7) din Ordonanța de Urgență 195/2002 stipulează clar:

„Nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia constituie contravenţie.”

Asta înseamnă că, dacă un șofer a intrat deja în intersecție (de exemplu, la culoarea verde a semaforului), dar traficul s-a oprit și nu poate înainta, ceilalți participanți trebuie să-i permită să iasă, chiar dacă între timp semaforul lor s-a făcut verde.

Dacă se produce un accident în această situație, vinovat va fi cel care a pătruns ulterior, fără să acorde posibilitatea de eliberare a intersecției.

Aceeași logică se regăsește și în sensurile giratorii. Vehiculul deja aflat în interiorul giratoriului are prioritate față de cel care intenționează să intre. Această regulă este valabilă indiferent de direcția din care vine conducătorul auto.

Polițistul Tavi Perțea, cunoscut pentru explicațiile sale detaliate despre legislația rutieră, a explicat că șoferii confundă adesea ordinea „primul la semafor” cu „primul în intersecție”:

„Faptul că ajungi primul la stop nu înseamnă că ai prioritate. Prioritate are cel care s-a încadrat deja în intersecție, dar doar dacă nu a făcut-o încălcând un semn de oprire sau un semafor roșu.”

Există și excepții clare. Într-o intersecție unde un drum secundar se intersectează cu un drum principal, prezența indicatoarelor „Stop” sau „Cedează trecerea” anulează complet ideea de prioritate a celui care a intrat primul.

Așadar, un șofer care pătrunde de pe un drum secundar nu are niciun drept de trecere în fața celor aflați pe drumul principal, chiar dacă el intră în intersecție cu o fracțiune de secundă mai devreme.

Într-un astfel de caz, vina aparține celui care a ignorat indicatorul, iar principiul „primul intrat” nu are nicio valoare juridică.