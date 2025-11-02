În ultimii ani, legislația rutieră din Germania s-a modificat semnificativ. Pe lista obiectelor interzise la volan nu mai figurează doar telefoanele mobile, ci și alte dispozitive electronice care pot distrage atenția șoferului. În anumite situații, fumatul sau folosirea țigărilor electronice intră în această categorie.

Un caz devenit reper în jurisprudența germană a vizat un conducător auto sancționat pentru că a folosit o țigară electronică prevăzută cu ecran tactil în timpul condusului.

Instanța a stabilit că acest dispozitiv funcționează similar cu un telefon mobil, necesitând manipulare și atenție vizuală, deci poate provoca distragerea atenției și crește riscul de accidente, transmite Ziarul Românesc.

Șoferii prinși că țin în mână o țigară electronică sau o aprind în timpul condusului pot primi amenzi de până la 150 de euro și un punct de penalizare în registrul de la Flensburg, unde sunt centralizate abaterile rutiere.

Dacă gestul duce la un accident, consecințele pot fi mult mai grave: suspendarea permisului și, în unele cazuri, chiar dosar penal pentru neglijență în trafic.

Totuși, simpla prezență a unei țigări sau a unei țigări electronice în mașină nu este interzisă. Sancțiunile apar doar în momentul în care șoferul este surprins fumând, aprinzând țigara sau modificând setările unui dispozitiv electronic în timpul condusului.

Poliția rutieră germană le recomandă conducătorilor auto prudență maximă. În cazul unui control, specialiștii sfătuiesc șoferii să nu ofere explicații inutile care i-ar putea incrimina. Avocații din domeniul dreptului rutier subliniază că „tăcerea este adesea cea mai bună strategie” atunci când există suspiciuni de abatere.

Deși fumatul clasic nu este încă interzis explicit la volan, autoritățile germane analizează posibilitatea extinderii interdicției și la acest tip de comportament. Scopul este reducerea numărului de accidente provocate de distragerea atenției, fenomen care rămâne una dintre principalele cauze ale incidentelor rutiere în Germania.

În viitor, reglementările ar putea deveni și mai stricte, în special pentru țigările electronice și dispozitivele moderne, considerate de autorități surse majore de distragere în trafic.