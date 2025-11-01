Conform noii legislații, persoanele vizate nu au voie să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun în Maldive. Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții sunt obligați să verifice vârsta înainte de vânzare.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de protecție a sănătății publice și de promovare a unei generații fără tutun. Aceasta se aplică pe întreaga suprafață a țării, formată din 1.191 de insulițe de corali întinse pe aproximativ 800 de kilometri de-a lungul ecuatorului și cunoscută pentru turismul de lux.

În plus, Maldive menține interdicția completă privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vapat pentru toate persoanele, indiferent de vârstă.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun în Maldive. Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții sunt obligați să verifice vârsta înainte de vânzare”, a adăugat Ministerul Sănătății din această țară, potrivit informațiilor publicate de France 24.

Nerespectarea interdicției privind vânzarea produselor din tutun către persoane minore se sancționează cu o amendă de 50.000 de rufiyaa, echivalentul a aproximativ 3.000 de euro. Utilizarea dispozitivelor de vapat se pedepsește cu o amendă de 5.000 de rufiyaa, adică aproximativ 300 de euro.

Măsura din Maldive este unică în lume. În Marea Britanie se află în proces de legiferare o interdicție similară, iar Noua Zeelandă, prima țară care a adoptat o lege împotriva fumatului pentru generații tinere, a abrogat această legislație în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea sa.

Criticii noii legislații din Maldive susțin că interdicția generațională ar putea fi dificil de implementat și monitorizat, mai ales pentru turiștii care vizitează insulele. De asemenea, există îngrijorări că sancțiunile extrem de mari ar putea fi considerate disproporționate și ar putea afecta turismul. Unele voci atrag atenția că măsura nu respectă pe deplin dreptul fiecărei persoane de a decide asupra propriului stil de viață, inclusiv asupra consumului de tutun.