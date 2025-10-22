MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria că autoritățile de la Budapesta au impus restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 tone) pe 23 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a Ungariei.

Potrivit Ministerului Construcțiilor și Transportului din Ungaria, măsura va fi aplicată în intervalul 6:00 – 22:00 (ora locală). Deși, conform legislației, restricțiile ar fi trebuit să acopere întreaga perioadă 22 octombrie (ora 22:00) – 23 octombrie (ora 22:00), autoritățile au decis suspendarea interdicției pe timpul nopții, pentru a asigura circulația bunurilor.

MAE recomandă transportatorilor români să își planifice din timp deplasările și să consulte orarul restricțiilor pentru a evita întârzieri la frontieră.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară în Ungaria pot contacta:

Ambasada României la Budapesta: +36 1 384 7689

Consulatul General al României la Szeged: +36 62 424 431

Consulatul General al României la Gyula: +36 66 464 579 / +36 66 477 147

Apelurile sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează în regim permanent.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela:

Ambasada României la Budapesta: +36 30 535 6912

Consulatul General al României la Szeged: +36 30 677 7980

Consulatul General al României la Gyula: +36 30 635 7181

De asemenea, MAE a emis o avertizare separată pentru cetățenii români aflați în Singapore, după ce autoritățile locale au înăsprit legislația privind țigaretele electronice.

Țigaretele care conțin etomidat (cunoscute sub denumirea de kpods) sunt acum încadrate ca droguri de clasă C, conform Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor (Misuse of Drugs Act).

Astfel, posesia, consumul sau refuzul testării pot fi pedepsite cu închisoare între 1 și 10 ani și amendă de până la 20.000 SGD. În caz de recidivă, pedepsele pot ajunge la 10 ani de închisoare.

În plus, traficul, importul, exportul sau producția neautorizată pot fi sancționate cu închisoare între 4 și 20 de ani și 4–15 lovituri corporale.

Pentru țigaretele electronice fără etomidat, reglementate prin Legea privind Tutunul – Controlul Publicității și Vânzării, deținerea, achiziția și consumul sunt sancționate cu amendă de până la 2.000 SGD, iar importul sau vânzarea se pedepsesc cu închisoare de până la 6 luni și amendă de până la 10.000 SGD.

MAE a reamintit că posesia sau distribuția de droguri controlate în Singapore poate atrage pedeapsa capitală.

Cetățenii români aflați în dificultate pot contacta Ambasada României la Singapore: