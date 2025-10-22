Artiști emergenți și nume consacrate din Italia, Bulgaria, Polonia, Ungaria și România au construit împreună un grup eclectic, jazz & classic, care a cucerit Europa. Turneul M.U.S.I.C. a poposit în București – Sinaia – Brașov – Sofia – Gabrovo – Pravets – Veliko Tarnovo – Sibiu – Arad – Budapesta – Vác – Klagenfurt – Woerthersee – Torino – Asti – Nisa – Dunaújváros – Snagov, conectând lumi, stiluri și generații.

În spații emblematice precum Palatul Regal București, Castelul Peleș, Budapest Jazz Club, Kammerlichtspiele Klagenfurt, Catedrala din Torino, Palatul Culturii Gabrovo sau Filarmonica Arad, artiștii au reimaginat piese legendare și au prezentat creații originale, compuse special pentru această aventură culturală. Publicul a răspuns cu ovații în picioare, bis-uri și aplauze îndelungate la fiecare concert.

Pe lângă evenimentele principale, fiecare oprire a inclus și ateliere-concert InterARTive InterACTive implementate în școli, licee și universități. Acestea au combinat concerte live, povești muzicale și participare activă a tinerilor, care au descoperit și au înțeles genuri muzicale mai puțin ascultate, au fost invitați pe scenă, au explorat instrumentele și chiar au cântat alături de artiști. Componenta If You Care a însoțit fiecare eveniment, aducând în prim-plan conștientizarea ecologică și ideea unei Europe verzi și responsabile.

„M.U.S.I.C. nu a fost doar un turneu, ci un fir nevăzut care a legat oameni, orașe și culturi. Când jazz-ul și clasicul respiră împreună, publicul nu doar ascultă – trăiește.” – Luigi Gageos, director M.U.S.I.C.

Ultimul capitol al acestei călătorii muzicale va avea loc la începutul iernii 2025. Timp de o saptamana, turneul M.U.S.I.C. va ajunge în mai multe orașe din România și Bulgaria, o închidere simbolică a unui proiect care a făcut Europa să vibreze la unison.

M.U.S.I.C. este un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană.

Coproducția artistică europeană M.U.S.I.C. a fost selectată în cadrul programului Creative Europe, din peste 1.000 de propuneri venite din 39 de țări. Scopul proiectului este de a conecta comunitățile prin muzică, de a crea experiențe vii, accesibile și de a aduce mai aproape de public genuri muzicale valoroase.