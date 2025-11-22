Născută la Milano pe 22 septembrie 1934, Vanoni și-a început cariera artistică în teatru în 1956, după ce a urmat Academia de Arte Dramatice de la Piccolo Teatro a lui Giorgio Strehler. La sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960, și-a câștigat recunoașterea pentru interpretarea canzoni della mala, primind porecla de cantante della mala datorită cântecelor despre lumea interlopă milaneză.

Ornella Vanoni a cunoscut un succes comercial deosebit în anii 1960, cu hituri precum „Senza fine” și „Che cosa c’è”, ambele create împreună cu Gino Paoli. În 1964, a câștigat Festivalul Cântecului Napolitan cu piesa „Tu si na cosa grande”. De-a lungul carierei, Vanoni a participat de opt ori la Festivalul de Muzică Sanremo, obținând locul al doilea în 1968 cu „Casa Bianca” și locul al patrulea în trei ediții diferite (1967, 1970, 1999). A vândut peste 55 de milioane de discuri pe parcursul vieții.

Pe lângă muzică, Vanoni a activat și ca actriță de film și televiziune, abordând diverse genuri muzicale, inclusiv bossa nova și jazz. Albumul său „La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria” (1976), realizat alături de Vinícius de Moraes și chitaristul Toquinho, a fost inclus în topul celor mai bune 100 de albume italiene de revista Rolling Stone. Alte hituri importante includ „La musica è finita” (1967) și „L’appuntamento” (1970).

În anii 1980, Vanoni și-a preluat controlul deplin asupra carierei, scriind versuri și creând albume conceptuale, primind premii prestigioase, inclusiv Premiul Tenco pentru cea mai bună cântăreață-compozitoare, fiind prima femeie care a obținut această distincție. A colaborat cu artiști celebri precum Lucio Dalla, Paolo Conte, Gerry Mulligan și s-a reunit cu Gino Paoli în cadrul turneului „Insieme” din 1985.

În anii 1990 și 2000, Vanoni a lansat mai multe albume, iar în 2004 piesa sa „L’appuntamento” a câștigat recunoaștere internațională prin includerea în coloana sonoră a filmului „Ocean’s Twelve”. În 2008, a sărbătorit 50 de ani de carieră muzicală cu un concert în Piazza Duomo din Milano, în fața a 35.000 de spectatori.

La vârsta de 83 de ani, Vanoni a urcat pe scena de la Sanremo cu piesa „Imparare ad amarsi”, într-un trio cu Bungaro și Pacifico, câștigând Premiul Criticilor pentru Cea mai bună interpretare. A fost o prezență frecventă în emisiunea italiană de televiziune „Che Tempo Che Fa”, devenind cunoscută pentru franchețea sa, umorul ironic și autoironia, câștigând simpatia publicului.

În timpul unei apariții în 2023, Vanoni și-a exprimat dorința ca trompetistul italian de jazz Paolo Fresu să cânte la înmormântarea sa. De asemenea, și-a dorit să poarte o rochie Dior și ca cenușa sa să fie împrăștiată în laguna Veneției.