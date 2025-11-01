În octombrie 2025, un șofer aflat sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive a trecut pe culoarea roșie a semaforului, provocând un accident soldat cu moartea a trei persoane – o femeie de 32 de ani, un bărbat de 36 de ani și fiul lor, de doar 10 ani. Potrivit relatărilor martorilor, impactul a fost devastator, familia pierzându-și viața pe loc.

Directorul Agenției pentru Siguranța Rutieră din Serbia (ABS), Branko Stamatović, a declarat că acest caz trebuie să reprezinte un punct de cotitură în politica de siguranță rutieră a țării.

Adjunctul directorului ABS, Veljko Ćurčić, a anunțat instalarea de radare staționare și mobile, capabile să înregistreze automat principalele încălcări ale regulilor de circulație – depășirea vitezei, folosirea telefoanelor mobile și nepurtarea centurii de siguranță.

Aceste echipamente moderne nu vor necesita prezența poliției la fața locului, iar poziția lor va fi schimbată periodic.

„Aceste radare mobile nu necesită prezența fizică a unui polițist la fața locului. Ele pot fi mutate, astfel încât șoferii să nu știe unde se află. Scopul este să identificăm cât mai multe încălcări și, în același timp, să îmbunătățim siguranța rutieră”, a explicat Ćurčić pentru publicația Blic.

Branko Stamatović a confirmat că echipamentele au fost deja achiziționate și că amenzile vor fi emise automat, chiar și fără intervenția directă a agenților.

Autoritățile sârbe vor ca noua lege a siguranței rutiere să introducă o regulă clară: zero alcool pentru toți conducătorii auto, nu doar pentru cei cu permis provizoriu. Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului 2025, 390 de persoane au murit în accidente rutiere în Serbia, iar peste 15.000 au fost rănite.

Stamatović a precizat că sancțiunile vor fi semnificativ mai dure. El a spus că pentru accidentele mortale provocate de șoferi aflați sub influența alcoolului ar trebui aplicate pedepse similare cu cele pentru omor calificat – până la 40 de ani de închisoare.

„Fac un apel către toți participanții la trafic – respectați regulile, deoarece amenzile vor fi emise și fără prezența poliției! Respectați regulile pentru siguranța voastră și a celorlalți. Vom milita pentru modificarea legii, astfel încât șoferii care conduc sub influența alcoolului să fie sancționați mai sever, iar amenzile să fie considerabil mai mari. Nu există nicio justificare pentru a conduce după ce ați consumat chiar și un pahar de alcool. Misiunea noastră este clară – toleranță zero față de comportamentul iresponsabil și amenzi mult mai mari pentru încălcările rutiere”, a subliniat acesta.

Printre măsurile propuse se numără și introducerea sistemelor „alko-brava”, destinate inițial șoferilor recidiviști. Aceste dispozitive obligă conducătorul să efectueze un test de alcoolemie înainte de a porni mașina. Dacă sistemul detectează prezența alcoolului, motorul nu pornește, iar autoritățile sunt notificate automat.

De asemenea, proiectul de lege prevede confiscarea permanentă a vehiculului, indiferent de proprietar, în cazul în care acesta este folosit pentru fapte grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor.

„Confiscarea permanentă a vehiculului, indiferent de proprietar, precum și creșterea drastică a amenzilor, sunt modalități prin care putem opri această statistică sângeroasă, împreună cu desfășurarea continuă a activităților preventive. Amenzi – fără reduceri, fără milă”, a declarat Slaviša Lakićević, șeful Poliției Rutiere.

Potrivit unui sondaj, aproximativ 40% dintre cetățenii sârbi susțin introducerea unor pedepse mai dure pentru încălcările grave ale regulilor de circulație.

Reprezentanții Agenției pentru Siguranța Rutieră afirmă că obiectivul principal este reducerea numărului de victime și schimbarea comportamentului la volan.