Printre principalele modificări introduse se numără interdicțiile la nivelul UE pentru infracțiunile grave rutiere, ceea ce înseamnă că un șofer sancționat pentru fapte grave într-un stat membru nu va putea obține sau păstra permisul de conducere în altă țară din Uniune. Astfel, noile norme urmăresc să elimine posibilitatea „turismului pentru permise” și să sporească responsabilitatea șoferilor în toate statele europene.

Regulile actualizate stabilesc, de asemenea, posibilitatea ca tinerii să poată începe conducerea însoțită de la vârsta de 17 ani, măsură menită să le ofere experiență practică sub supravegherea unui adult înainte de a conduce singuri. Pentru toți noii conducători auto, va fi introdusă o perioadă minimă de probă de doi ani, în care regulile de comportament rutier vor fi mai stricte, pentru a reduce riscul de accidente în rândul șoferilor debutanți.

În ceea ce privește durata de valabilitate a documentelor, permisele auto și de motocicletă vor fi valabile 15 ani, în timp ce permisele profesionale pentru transportul de mărfuri și persoane vor avea reguli specifice. Noile dispoziții permit obținerea permisului profesional pentru camioane de la 18 ani și pentru autobuze de la 21 de ani, facilitând accesul tinerilor la profesiile din domeniul transporturilor, dar și acoperirea deficitului de șoferi profesioniști în UE.

Un alt element esențial al reformei este introducerea permisului digital european, care va fi disponibil până în 2030. Documentul va putea fi stocat și accesat în format electronic, dar șoferii vor avea dreptul să păstreze și cardul fizic. Această măsură urmărește uniformizarea sistemului de evidență și verificare a permiselor la nivelul Uniunii și facilitarea controalelor transfrontaliere.

De asemenea, pachetul include cerințe noi de instruire și testare, destinate protejării participanților vulnerabili la trafic, cum ar fi pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice. Aceste modificări urmăresc o mai bună conștientizare a riscurilor în trafic și adaptarea comportamentului conducătorilor auto la noile forme de mobilitate urbană.

Statele membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune noile reguli în legislația națională și încă un an pentru a le aplica integral. În acest interval, fiecare țară va trebui să își actualizeze procedurile de examinare, instruire și emitere a permiselor de conducere, în conformitate cu normele europene.

