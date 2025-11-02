Există însă soluții legale care permit circulația temporară a mașinii fără încălcarea legii. Legea germană, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), prevede că orice vehicul aflat în circulație trebuie să aibă montate numere de înmatriculare corespunzătoare. Totuși, FZV stabilește și excepții temporare pentru situații precum transferuri, test drive-uri sau deplasarea directă la inspecția TÜV.

Pentru circulația legală fără numere sau cu TÜV expirat, există mai multe opțiuni. Kurzzeitkennzeichen, plăcuțele temporare, sunt valabile până la cinci zile și sunt folosite pentru teste sau transferuri interne în Germania.

Acestea se emit doar cu dovada asigurării și permit deplasări limitate pentru aducerea mașinii la destinație sau la inspecția TÜV. Alte opțiuni sunt Überführungskennzeichen sau Ausfuhrkennzeichen, numerele de transfer sau export, utilizate pentru transportul vehiculului, inclusiv la sau din străinătate, dar în general necesită TÜV valabil sau asigurare specială, conform gesetze-im-internet.

O altă metodă legală constă în obținerea unei permisiuni administrative și dovada programării la TÜV, împreună cu o asigurare eVB; autoritățile locale pot permite deplasarea limitată a mașinii direct către centrul de inspecție, fără sancțiuni, dar doar pentru scopul verificării și nu pentru alte activități. Unele autorități permit, în cazuri excepționale, folosirea temporară a plăcuțelor vechi pentru întoarcerea în aceeași zi, cu condiția asigurării și justificării corespunzătoare.

Există și câteva lucruri de evitat pentru a nu încălca legea. Nu trebuie montate numere de pe alt vehicul, deoarece acest lucru constituie infracțiune și poate avea consecințe penale. Nu se recomandă conducerea spre alte destinații cu scuze vagi, deoarece poliția poate opri vehiculul și poate aplica amendă sau deschide dosar penal. De asemenea, este riscant să plătești pe cineva pentru a duce mașina la TÜV cu platforma și fără acte legale.

Pașii corecți pentru achiziția unei mașini fără TÜV implică cererea tuturor actelor de la proprietar, inclusiv istoricul complet al vehiculului, obținerea unei asigurări temporare sau a unui Kurzzeitkennzeichen de la biroul de înmatriculare, precum și programarea la TÜV în raza de competență. Vehiculul trebuie dus direct la inspecție cu dovada programării și confirmarea asigurării eVB. După ce trece inspecția, mașina poate fi înmatriculată normal.

În practică, este mai sigur și mai economic să folosești un Kurzzeitkennzeichen decât să încerci transportul ilegal sau să folosești remorcă. În cazul vehiculelor deregistrate, toate actele trebuie rezolvate la biroul de înmatriculare înainte de a circula, iar sfatul biroului local poate fi esențial, deoarece regulile pot avea nuanțe diferite în funcție de localitate.